César Andrés Jiménez García Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Concluido el periodo de difusión del Segundo Informe presidencial y en medio de las tensiones con el Partido del Trabajo, este lunes Morena cerrará la selección de todos sus precandidatos a gobernador.

Hoy presentará a los siete aspirantes pendientes que serán precandidatos en Nuevo León, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala, entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

El anuncio será encabezado por la líder de Morena, Ariadna Montiel, y por la Presidenta de la Comisión nacional de Elecciones, Citlalli Hernández.

Hasta ahora, Morena ha presentado 10 de las 17 coordinaciones estatales, figura mediante la cual define a quienes encabezarán sus trabajos territoriales pero que en los hechos serán candidatos a la gubernatura.

La selección generó cuestionamientos entre morenistas y también de la dirigencia del PT que se dijo excluida.