Son pocas las competencias que quedan, no sólo a nivel local, sino también nacional e internacional, debido a las fechas decembrinas que siempre le ponen una pausa al deporte. El golf es de los pocos deportes que mantiene cierto tipo de competencias y en Miami se desarrolla actualmente el FrstTee Miami Doral Junior Classic, que es uno de los torneos más importantes a nivel internacional.

Nuevamente, Aguascalientes tiene presencia en este torneo gracias al talento de Gerónimo Espinosa Name, que se encuentra participando dentro de la categoría de los 12-13 años ante competidores de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos. Tras la primera ronda del torneo, el aguascalentense se fue hasta la posición 29 con 78 golpes en su primera tarjeta, que significó un siete sobre par. A pesar de estar lejos de los primeros sitios, la diferencia no es mucha, pues el primer lugar tiene 67 golpes, es decir, tan sólo nueve de diferencia con respecto a Name.

El torneo seguirá durante un par de días y Gerónimo tratará de remontar posiciones para meterse entre los primeros veinte, lo cual sería un logro importante si se toma en cuenta el nivel de atletas que participan en este torneo internacional.