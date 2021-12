Abril Valadez Agencia Reforma

Beyoncé y Jay-Z están en la lista de 15 canciones que compiten por la mejor canción original en los Premios de la Academia 2022: Beyoncé con «Be Alive», de Rey Richard: Una Familia Ganadora; Jay-Z con «Guns Go Bang» de Más Dura Será la Caída. Si ambas estrellas están nominadas, ésta será la primera vez en la historia del Oscar que una pareja casada compita entre sí en cualquier categoría.

Beyoncé ha ganado seis premios Grammy por composición, incluida la canción del año por «Single Ladies (Put a Ring on It)». También ha actuado en los Oscar en múltiples ocasiones, pero aún no ha sido nominada a un Oscar.

Las listas de 10 categorías se anunciaron este martes. Los miembros de la rama musical votaron para reducir la lista inicial de 84 canciones elegibles a las 15 canciones preseleccionadas. También votarán para determinar los cinco nominados. Todos los votantes de la Academia harán la selección final. La 94 entrega anual de los Premios de la Academia se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022.

