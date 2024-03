Empresas instaladas en Aguascalientes han resuelto de manera favorable las quejas presentadas en la mesa de controversias en materia laboral del T-MEC, dio a conocer el consultor externo en recursos humanos, Everardo Araiza.

Detalló que la entidad ha registrado dos de las veinte quejas laborales que se han presentado en el país, a raíz de las disposiciones del tratado de libre comercio de los tres países de América del Norte.

El especialista en materia laboral, con experiencia en empresas trasnacionales, señaló que en el caso de la empresa INISA se solventó de manera exitosa la controversia presentada, acreditándose que no se tenían irregularidades.

En el caso de la queja de la empresa húngara Teklas que opera en el municipio de San Francisco de los Romo, indicó que el asunto fue resuelto con un proceso de revisión de titularidad del contrato colectivo, en el que un sindicato independiente desplazó a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

Señaló que este nuevo marco regulatorio de revisiones en materia de condiciones laborales, representa un reto que preocupa a las empresas, aunque la mayoría han sido resueltas.

Indicó que existe una tendencia de sindicatos independientes a promover quejas en materia laboral ante el TMEC y no se descarta que surjan más de estos casos en el año 2024.

Por ellose apuesta a que sindicatos y empresas trabajen en colaboración para la implementación de mejoras, con lo cual se puede lograr que Aguascalientes mantenga sus antecedentes históricos de paz y buen clima laboral, que se traduce en que hayan pasado décadas sin registrarse una sola huelga.

Expuso que la mayoría de las quejas se centran en empresas del sector automotriz, con actividades de exportación e importación, las cuales han logrado solucionarse con remediaciones que no han causado impacto negativo en las empresas.