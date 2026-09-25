Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

Villahermosa, México: La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la competencia económica entre Estados Unidos y China no tiene por qué generar rivalidad entre los países, sino que, por el contrario, debe promover la cooperación para el desarrollo.

Desde Villahermosa, Tabasco, la Mandataria señaló que la rivalidad entre ambas potencias genera incertidumbre en el mundo y que lo que México busca es la cooperación para el desarrollo económico.

«Muy interesante la idea de la rivalidad entre dos importantes naciones como China y Estados Unidos, pues genera incertidumbre en el mundo y lo que México siempre ha buscado es la paz y la cooperación para el desarrollo», apuntó.

Sheinbaum reviró que Xi Jinping, Presidente de China, dijo ayer que el desarrollo de ese país no va en contradicción con el de Estados Unidos, y dijo que compartía esa visión.

«El Presidente de China, Xi Jinping, lo que dijo es ‘no necesariamente el desarrollo de China va en contradicción con’, incluso dijo ‘hacer América más grande’, que es el eslogan del Presidente Trump, y estamos de acuerdo en que la competencia económica que existe no tiene por qué generar rivalidad entre los países y al contrario, promover la cooperación para el desarrollo», expresó.

El Presidente Donald Trump recibió ayer en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping, en una esperada visita rodeada de ceremonias, pero de la que se anunciaron pocos acuerdos.

Si bien, el miércoles durante la llegada de Xi a la capital de EU se informó de una extensión a la tregua comercial, ayer poco se anunció.

Sobre la mesa estaban el tema comercial, la guerra contra Irán, las tierras y minerales raros y la inteligencia artificial. Pero las declaraciones públicas que hicieron ambos líderes se limitaron a las intenciones de mantener la comunicación y una relación «sin conflicto y sin confrontación», y a desarrollar la IA bajo «control humano».