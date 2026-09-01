Compas tumba proyección estatal de empleos: Sedecyt

El cese de operaciones de la planta COMPAS y la contracción económica nacional obligaron al Gobierno del Estado a ajustar su proyección anual de empleo formal, por lo que la meta inicial pasó de 12 mil a 10 mil nuevos puestos de trabajo.

Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (SEDECYT), reconoció que la entidad no avanza conforme a la trayectoria prevista. Explicó que Nissan y Mercedes-Benz continúan analizando las propuestas sobre el futuro de COMPAS, por lo que todavía no existe una fecha para tomar una decisión, debido a factores geopolíticos.

El funcionario precisó que la totalidad del personal operativo fue separada de la planta y que únicamente permanece una parte de la plantilla administrativa. Para atender esta situación, la dependencia estatal ha organizado ferias de empleo y programas de vinculación laboral, además de otorgar apoyos a los extrabajadores para desarrollar proyectos propios.

Admitió que la interrupción de las operaciones también afectó a la cadena de proveeduría local y redujo la creación de nuevos puestos de trabajo.

Ante la tendencia nacional a la baja en la generación de empleo y el registro de patrones, la SEDECYT puso en marcha programas de acompañamiento, registro de marcas y asesoría para la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El objetivo es incorporar a las pequeñas y medianas empresas al sector formal, requisito necesario para acceder a los programas estatales de apoyo.

Finalmente, confió en que los indicadores de contratación comiencen a recuperarse con la puesta en marcha de proyectos de inversión que ya concluyeron sus etapas de construcción e instalación de maquinaria. Respecto al mercado automotriz, puntualizó que Nissan se mantiene como la marca con mayores ventas en el país.