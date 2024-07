La empresa armadora Compas se encuentra en proceso de reestructuración y la decisión clave es determinar con cuál de las empresas de la alianza estratégica previamente establecida entre Renault-Nissan y Daimler continuará operando en la entidad, señaló el director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de Aguascalientes, Alberto Aldape Barrios.

El especialista indicó que, contrario a las especulaciones, Compas no ha despedido a ningún trabajador. Si bien la empresa cesará su alianza estratégica entre Renault, Nissan y Mercedes-Benz, mantendrá su infraestructura física intacta, la cual es altamente valorada por su capacidad de producción y ubicación estratégica para el mercado estadounidense.

Aldape Barrios explicó que la planta cuenta con líneas de producción adecuadas y una capacidad operativa óptima, lo que la convierte en un activo valioso para ambas compañías.

La separación de la alianza no implica el cierre de Renault-Nissan ni de Daimler en Aguascalientes, sino una transición en la que ambas marcas están evaluando cuál de las dos continuará utilizando las instalaciones para su producción.

En este proceso, se ha ofrecido a los trabajadores la opción de apuntarse para una liquidación anticipada. Sin embargo, no todos serán despedidos. Las empresas están analizando cuidadosamente a su personal operativo y administrativo, con el objetivo de retener a aquellos empleados considerados valiosos para sus futuros proyectos de producción.