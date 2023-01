Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para compartir contraseñas de internet, redes sociales y hasta del banco, los mexicanos se pintan solos.

Cerca del 60 por ciento de los mexicanos conoce la contraseña de otra persona en internet y 21 por ciento se sabe la de una ex pareja, según la firma de seguridad digital y privacidad Avast.

Una encuesta realizada entre mil 23 mujeres y hombres en el País reveló que los usuarios mexicanos son muy asiduos a compartir contraseñas de redes sociales, dispositivos, cuentas bancarias, entre otros.

«La investigación reveló que a menudo no se presta atención a estas cuestiones, tanto estando en una relación de pareja como, lo que es más preocupante, una vez que esta termina», apuntó Avast en un comunicado.

Entre los hallazgos del informe también se destaca que 64 por ciento de los mexicanos de los que conocían la contraseña de otra persona reconocieron saberse la de sus parejas actuales.

En tanto, 19 por ciento, dijo tener acceso a la ubicación de una ex pareja a través de aplicaciones como «Find my friends».

De quienes conocen la contraseña de su ex pareja sentimental, 66 por ciento de los mexicanos admitió que todavía tienen acceso a la cuenta de Facebook, rebasando la cifra global del 59 por ciento.

Tras compartir contraseñas y dispositivos, casi 30 por ciento de los encuestados reconoció ser víctima de alguien que ha accedido a una cuenta y cambió sus contraseñas sin su conocimiento o consentimiento.

«Estas estadísticas son realmente preocupantes. Atrás quedaron los días en los que simplemente se devolvían los objetos personales y las llaves de la puerta del otro cuando se terminaba una relación», afirmó Javier Rincón, director regional de Latinoamérica en Avast.