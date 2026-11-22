Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Miley Cyrus, de 33 años, y el músico Maxx Morando, de 28, contrajeron matrimonio este sábado en una ceremonia celebrada en Palm Springs, California. La cantante compartió las primeras fotografías oficiales de su boda en Instagram, acompañadas del mensaje “M + M 21.11.26”. Las imágenes en blanco y negro, captadas por José Villa, muestran a la pareja junto al altar, decorado con rosas blancas y alcatraces. Cyrus lució un vestido Saint Laurent de manga larga y espalda descubierta, mientras Morando eligió un traje negro. La pareja inició su relación en 2021, después de conocerse mediante una cita a ciegas.