Rafael Oliver López López

Agencia Reforma

Nueva York, Estados Unidos.-El depuesto Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compartió esta mañana dos fotos inéditas desde la cárcel de Brooklyn, en Estados Unidos.

Las fotos están fechadas el 25 de junio de este año y el venezolano dijo que son un «regalo» para sus nietos y la «gente noble» que lo ama.

«Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama», escribió Maduro en su cuenta de X.

Maduro agradeció el apoyo que le han brindado a él y a su esposa Cilia Flores y dijo que ambos seguirán firmes con el amor de sus seguidores y de Dios con el fin de que Venezuela vuelva a renacer.

«Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición.

«Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Como dice el apóstol Pablo: ‘Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó’ (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones», agregó.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron capturados en una operación militar estadounidense en enero de este año y se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn, acusados de tráfico de drogas y armas de fuego. Ambos niegan todos los delitos imputados.

La entonces Vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina tras la caída del izquierdista. Gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que impulsa un diálogo político que pueda derivar en un calendario electoral y futuros comicios en Venezuela.

El juicio en Estados Unidos contra Maduro y su esposa comenzará el 1 de junio de 2027, anunció a fines de julio un tribunal federal en Nueva York.

Maduro, como dijo en su primera comparecencia en la Corte en Nueva York en enero, asegura que fue «secuestrado» y se declara «un prisionero de guerra».

En abril, el Departamento del Tesoro permitió el pago de los honorarios de los abogados Maduro y Flores, prohibido hasta entonces por las sanciones estadounidenses.