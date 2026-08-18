CDMX.- Céline Dion prepara su regreso a los escenarios tras años de tratamiento contra el síndrome de la persona rígida, enfermedad neurológica autoinmune diagnosticada en 2022. En entrevista con Harper’s Bazaar, la cantante explicó que padeció rigidez, espasmos, dificultades para caminar y dolores intensos durante 17 años antes de conocer la causa.

A sus 58 años, mantiene una rutina que incluye terapia física y vocal, inmunoterapia, medicamentos, Pilates y ballet para recuperar fuerza y controlar los síntomas. Su enfermedad la obligó a cancelar la gira Courage, aunque en 2024 reapareció durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París con “Hymne à l’amour”.

Dion alista ahora una residencia de 16 conciertos en París, prevista entre septiembre y octubre, además de nuevas fechas en mayo de 2027. La artista afirmó que desea demostrar a su público cuánto lo ha extrañado y agradecer el respaldo que recibió durante su ausencia de los escenarios.