MONTERREY, N.L.- Bajo el cobijo de su famosa madre Alicia Villarreal, Melenie Carmona debutó en los escenarios musicales.

La noche del sábado, durante la segunda edición del Festival Nortex en el Parque Fundidora de Monterrey, Alicia compartió gustosa el micrófono con la mayor de sus hijos.

Casi en la recta final de su presentación, a las 23:15 horas, sin preámbulos ni ningún anuncio oficial, «La Güerita Consentida» se hizo a un lado y sentada en una silla, dio paso a Melenie ante la euforia de los asistentes.

Al centro de la pantalla instalada en el escenario apareció el nombre de la hija de Arturo Carmona, quien unió su voz a la de su madre en el tema «Te Aprovechas».

Juntas en el escenario fue como ver «dos gotas de agua».

Para la familia de la joven este fue un momento muy especial, pero quizás más para la misma Alicia, quien contó en entrevista que sus hijos menores, Cruz Angelo y Félix se han involucrado en su proyecto musical.

«La introducción la hizo mi hijo Cruz Angelo, mi niño. A partir de ahí, yo estaba, ¡wow!, y cuando me dicen, ‘okey, podemos hacer sorpresas’, se me llena mi corazón, o sea, he tenido a mis hijos en el escenario muchas veces, Melenie ha cantado conmigo desde chiquitita», platicó Alicia muy contenta. (Paula Ruiz/Agencia Reforma)