CDMX. -Taylor Swift fue señalada por represalias, exclusión social y manipulación en una investigación de la revista Vanity Fair, que habló con personas cercanas a la vida personal y profesional de la cantante.

El reportaje, publicado ayer bajo el título «The Mastermind» («La mente maestra») y escrito por la periodista May Jeong, se basa en más de 100 entrevistas.

Presenta testimonios que contrastan con la imagen pública de Swift, la cual se ha centrado a menudo en la amistad entre mujeres, la superación del acoso y la defensa frente a las críticas.

Un ejecutivo de la industria musical describió a la cantante, de 36 años, como «la auténtica Regina George», comparándola con la popular antagonista de la película Chicas Pesadas.

Otra persona que trabajó con ella en el pasado afirmó que quienes discrepan con Swift corren el riesgo de perder su lugar en sus círculos sociales y profesionales.

La investigación también aborda los relatos de la intérprete de «Mean» sobre el acoso que sufrió durante su infancia. Una antigua compañera de clase, Chanice Skinner, cuestionó esta versión, asegurando que la cantante formaba parte del grupo popular en la escuela.