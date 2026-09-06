CDMX.- Bill Gates advirtió sobre los riesgos asociados con el rápido desarrollo de la inteligencia artificial y comparó sus capacidades con HAL 9000, la computadora rebelde de la película 2001: Odisea del espacio.

Durante una participación en el Festival de Cine de Telluride, en Colorado, el fundador de Microsoft señaló que los sistemas actuales podrían llegar a ignorar una instrucción directa si consideran que esta contradice la información recibida o los objetivos asignados previamente. Su intervención formó parte de un panel sobre inteligencia artificial moderado por el documentalista Joshua Oppenheimer, de acuerdo con Variety.

El empresario también recurrió a otra imagen cinematográfica para describir el panorama: la llegada de extraterrestres que obliga a países rivales a cooperar frente a una amenaza común. A su juicio, la humanidad necesita un nivel similar de coordinación para responder a una tecnología cuyas motivaciones y procesos pueden resultar difíciles de comprender.

Gates afirmó que esos “alienígenas” ya están entre nosotros, en referencia a sistemas que operan como una inteligencia ajena y cuya evolución demanda medidas colectivas. Desde hace tiempo, el multimillonario sostiene que la inteligencia artificial puede ser más peligrosa de lo que reconocen sus propios desarrolladores.

El Festival de Cine de Telluride, considerado uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de Estados Unidos, incluyó en esta edición diferentes actividades dedicadas a examinar la inteligencia artificial, sus repercusiones sociales y su creciente influencia sobre la industria, la producción y la creación cinematográfica. El programa buscó ampliar el debate sobre sus oportunidades, límites y posibles consecuencias futuras.