Abunda la difusión acerca de la importancia del internet tanto para las marcas como para los consumidores, pero poco se habla acerca de la seguridad y confianza que deben compartirse para generar una venta. Si en estos momentos tienes los medios, como WhatsApp, Facebook, entre otros, pero no logras conectar con nadie… ¡Continúa leyendo!

Recibir a tu clientela en redes sociales debe tener el mismo efecto que cuando visitan tu local u oficina. Debes tener a la vista elementos congruentes que confirmen tu espacio laboral, y con ello, la existencia de la marca. Si ubicas y sabes llegar a tu centro comercial favorito, y un día te citan en una casa donde insisten que ahí está dicho centro, por sentido común no procedes, ahora imagínate en el mundo digital.

Aplaudo que WhatsApp Business se haya convertido en una herramienta efectiva para los negocios, por su carácter personal y su función directa, pero solo te será útil en la publicidad si añades una foto de perfil (de preferencia tu logotipo), una foto de portada, el nombre de la marca, el horario… ¿Por qué? Vuelve a leer el párrafo anterior, y eso también aplica para las redes sociales.

No es el medio en sí, sino cómo lo usas y presentas. Internet debería ser un espacio seguro para el internauta, pero aún existen amenazas en la navegación, desde un virus hasta alguien que puede manchar tu nombre. Si me dices que eres el propietario, me da gusto que seas consciente de tu papel, pero sistemáticamente hay que reflejarlo, para las plataformas solo somos un número.

Quizás des por hecho que la gente que tiene malas intenciones no invertiría tiempo y dinero en contra tuya, pero no todo el mundo coincide con tu escala de valores, y por la facilidad que conlleva crear una fanpage o tener WhatsApp, e incluso lanzar una campaña, porque todo es cuestión de pocos pasos y de manera gratuita, es de suma importancia cuidar estos detalles por los riesgos que pueden surgir, sino pregúntenle a los bancos cuando han sido blancos de fraudes con sus usuarios.

Como negocio, recomiendo que tu foto de perfil sea tu logotipo, sea cual sea tu red, porque representas una agrupación, das la cara por tu equipo, ahora que, si eres una marca personal, el cuento es obvio, pero de esas dos opciones a nada, tú dime qué escenario te brinda confianza (guiño de ojo).

Supe del caso de alguien que ignoraba estos detalles porque recibía amenazas telefónicas y similares, y a esas personas los invito a seguir las recomendaciones de la Policía Cibernética, porque muchas veces son bromas de mal gusto y no tienen que ser tolerables. Al final de cuentas, tus canales de ventas deben ser seguros tanto para ti como para tus compradores/as, y si existen estas herramientas y tendencias, usarlas para lo que son.

