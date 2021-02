Saúl Alejandro Flores

Determinación de la inflación de costos y gastos. Hacia la sostenibilidad de los servicios.

Estimados lectores, doy continuidad a la temática referente a las herramientas necesarias e indispensables que permitan alcanzar la sostenibilidad y sustentabilidad de un organismo operador, por ende esto conlleva a prestar de mejor manera los servicios, claro acompañado de otros componentes que forman parte de lo que se denomina: “Arquitectura Institucional del Agua”, sobre la cual ya les he mencionado con anterioridad.

Una de las problemáticas es la crisis financiera y su colapso que tienen los organismos operadores, ante este escenario, existe una herramienta que puede ayudar a controlar los costos y gastos, sobre todo en épocas inflacionarias y ésta es la Determinación de la inflación de costos y gastos, con este proceso, podremos identificar al cierre de cada mes y/o al cierre del ejercicio, cuál ha sido el impacto del incremento porcentual en nuestros insumos del mes y acumulado del año. Y debe ser cada fin de mes, no hay otra alternativa.

Con esta herramienta, podremos conocer el porcentaje de incremento ponderado de nuestros insumos de manera individual y global, con ello, podremos realizar diversos análisis para la toma de decisiones, tales como: 1) Análisis de consumos de los productos o insumos más importantes, más utilizados o con mayor costo. 2) Eficiencia en la adquisición de insumos. 3) Realizar licitaciones para obtener mejores precios o adherirse a contratos marco. 4) Análisis de procesos, para buscar mejores alternativas a menor costo. 5) Analizar el impacto que representa el incremento porcentual de los costos, contra el incremento porcentual en la tarifa (si ésta estuviera indexada) o directamente contra la tarifa establecida; y 6) Establecimiento de políticas de ahorro y eficiencia del gasto, tales como (combustibles, papelería, etc.)

Para lograr la Determinación de la inflación de costos y gastos, es necesario contar con información detallada de los siguientes procesos: almacén, nóminas, energía eléctrica, servicios subcontratados e intereses pagados, los cuales, en suma, suelen ser del orden del 85% de los costos y gastos en el mejor de los casos, por lo que se le puede considerar como representativa del total de costos y gastos.

La Determinación de la inflación de costos y gastos, requiere el análisis por separado de los insumos por grupos, con las siguientes consideraciones:

Almacén.

Se requiere contar con un Sistema de Almacén, del establecimiento de una política interna y de un procedimiento formal, para que todos los artículos que se utilicen para cualquier fin (operativo, comercial, administrativo, etc.), sean a través de entradas y salidas de Almacén, para que el sistema informático, guarde datos como: precio inicial, precio final, consumos, devoluciones, fechas, montos, etc. Con ello, no sería raro que existieran almacenes generales, de papelería, de refacciones, de piezas especiales, de pétreos, etc., para su mejor control.

Nómina.

Se requiere conocer el universo de empleados, el incremento porcentual anual en los sueldos y prestaciones y los que eventualmente se realicen durante el ejercicio en curso, se requiere también el monto de estos conceptos por mes y acumulado.

Energía eléctrica.

Se requiere conocer la información detallada de costos unitarios de las tarifas utilizadas por instalación y sus montos por mes y acumulado.

Servicios subcontratados específicos.

Se requiere conocer la información por precio unitario y sus montos por mes y acumulado. (Vigilancia, limpieza, jardinería, etc.)

Intereses pagados.

Se requiere conocer la información detallada por crédito, identificando capital y tasas de interés pagadas, por mes y acumulado, así como de los créditos que se adquieran durante el ejercicio, sobre todo cuando sean contratados a una tasa variable, la cual podrá incrementarse o verse disminuida durante el ejercicio.

La suma de los conceptos anteriores, por consecuencia, será por un monto representativo de los gastos y costos del organismo operador, en la mayoría de los casos será superior al 85%, ya que generalmente, los principales egresos de un organismo operador son: sueldos y prestaciones, energía eléctrica y materiales.

De esta manera, la Determinación de la inflación de costos y gastos, resulta de obtener el incremento de un mes a otro o del mes inicial al mes que se realice, de todos los conceptos mencionados. Continuaremos la próxima semana, no sin antes recordarles la importancia de ejecutar acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com