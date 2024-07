La confusión que ocasiona utilizar palabras en español con el término “ing” en las redes sociales, me hace recordar un monólogo de un grupo cómico argentino donde sus intérpretes intentan entrevistar a unos músicos de habla inglesa, y cuando uno de ellos dice “we want peace” (nosotros queremos paz), creen que ellos han dicho que quieren ir al baño (hacer pis) …

Realizar una estrategia de “cobranding” no se trata de recibir una cantidad de dinero como pago de una deuda, la pronunciación no es lo que parece, más bien en el mundo de la mercadotecnia hace referencia a la colaboración de dos o más marcas para vender un producto o servicio conjunto. Y si lo quieres ver de esta manera, al final si cobras por ser una actividad comercial, pero no es la traducción correcta.

Una vez aclarada la clase de inglés, me permito compartirte un dato histórico, todo indica que el origen de este tipo de colaboraciones surgió en la década de los años 50, entre dos marcas: Renault (autos) y Van Cleef and Arpels (joyería). Éstos unieron fuerzas para el lanzamiento del Renault 1960, un vehículo cuyo volante estaba incrustado con piedras preciosas, transmitiendo exclusividad y alto reconocimiento con la gente.

Y si hablamos de tres marcas, la tenemos recientemente en los videojuegos cuando Star Wars llegó a ‘LEGO Fortnite’ en mayo pasado. En este caso, el cobranding empezó al ser un videojuego de Fortnite, donde su mundo abierto y personajes están caracterizados por las famosas figuras de LEGO y, finalmente, dando entrada a las naves y todo elemento narrativo relacionado a una galaxia muy muy lejana.

En Aguascalientes, solemos ver este tipo de asociaciones con los negocios de postres, restaurantes y antros, especialmente con las fresas y los tacos, por cuenta propia, siendo ejemplos virales en las redes sociales, y de emprendimiento en la entidad. Adicionalmente, mi agencia tiene alianza así con un despacho de propiedad intelectual para la creación y protección de marcas.

Aparentemente no existe un número límite, y quienes participan no lo hacen por “amor al arte”, sino para aumentar el posicionamiento y obtener una audiencia de clientes mucho más amplia. La asociación debe ser coherente y alineada, cada parte debe sumar para llegar al mismo objetivo, no como un complemento de otra sino como marcas completas que deciden compartir al exterior.

Si te interesa aplicarlo en tu proyecto, asegúrate de tener un concepto bien establecido de tu modelo de negocio, para que en el acercamiento inicial con tu prospecto sepas quien eres y qué puedes ofrecer. Parece algo básico, pero si lo haces conscientemente, evitarás la improvisación.

