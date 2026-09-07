Como plebeya a la Universidad

MADRID, España. – La princesa Leonor comenzó ayer su formación académica como futura heredera al trono, después de concluir con éxito tres años de preparación militar en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

La hija mayor de los reyes Felipe y Letizia inició el Grado en Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid. A su llegada, saludó sonriente a los alumnos y aseguró que afronta esta etapa “con muchas ganas”.

El Palacio de la Zarzuela informó que la princesa de Asturias compaginará sus estudios con sus compromisos institucionales y procurará asistir al mayor número posible de clases.

Leonor fue recibida por autoridades universitarias antes de cursar Teoría del Derecho, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Fundamentos de Ciencia Política. Su jornada transcurrió con normalidad.