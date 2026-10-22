Anat Galia García Gaspar Agencia Reforma

Carolina del Sur, Estados Unidos: El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó hoy que la Presidenta Claudia Sheinbaum practicó el ballet durante su juventud y se preguntó durante un mitin de campaña en Carolina del Sur el cómo una bailarina de danza clásica se convirtió en Mandataria de México.

«Ella era bailarina de ballet. ¡No sé cómo diablos pasó de ser bailarina a Presidenta de México! ¿Cómo diablos ocurrió eso? Era bailarina de ballet. Una mujer hermosa, la verdad», dijo Trump durante el mitin en Carolina del Sur buscando animar a su Partido Republicano rumbo a la elección del 3 de noviembre.

El comentario de Trump llegó durante una sección de su discurso en la ciudad de Clemson en el que cómo en varias ocasiones recientes recordó ante sus seguidores su decisión tomada en 2025 para cambiar el nombre del «Golfo de México» a «Golfo de América» en la nomenclatura interna de Estados Unidos.

«Recibí una llamada de la Presidenta de México. Es una mujer realmente buena. Una mujer agradable. Tiene una de las voces más hermosas. Le dije: ‘Su voz es hermosísima’. Y es verdad. Ella tiene una voz preciosa’ «, dijo Trump sobre el supuesto episodio que regularmente cuenta en sus mitines.

«Al ver que cambié el nombre del Golfo de México, (Sheinbaum) me llamó y me dijo ‘No, no, Presidente. No, por favor, por favor, por favor, Presidente. Dígame que está bromeando’. Le respondí: ‘No, no, señora. No estoy bromeando. De verdad que no estoy bromeando’. Y lo llevé a cabo (el cambio)», dijo Trump.

A pesar de la orden ejecutiva de Trump de 2025 para cambiar el nombre del Golfo de México en la nomenclatura el nombre de Golfo de México ha permanecido como el nombre oficial en el sistema internacional para referirse a la sección del Océano Atlántico que comparten México, EU y Cuba.

Con sede en el Principado de Mónaco y creada en 1921, la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) es el organismo del que Estados Unidos y México son miembros que determina los nombres de los mares y océanos a nivel internacional, y hasta el momento no ha emitido ningún dictamen de cambio de nombre.