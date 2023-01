FERNANDO GRANADOS FRANCO

En semanas recientes, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2022 que analiza el desempeño de 66 ciudades del país en áreas como economía, seguridad, recursos naturales, gestión gubernamental, entre otras. Entre las 17 ciudades evaluadas con una población de más de 1 millón de habitantes, Aguascalientes ocupa el séptimo lugar detrás de Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Querétaro, Valle de México y Chihuahua.

El ICU sugiere que Aguascalientes cuenta con un nivel de competitividad alto, pero que enfrenta retos importantes en indicadores como el “crecimiento de la mancha urbana”, en el que Aguascalientes ocupa la posición 62 de 66, siendo una de las peor evaluadas en esa área. En ese sentido, en lugar de optimizar de mejor manera el suelo urbanizado, Aguascalientes se está expandiendo de manera acelerada, lo que puede generar diversos costos económicos y sociales para la población. Veamos.

La expansión urbana está estrechamente relacionada con el desarrollo de vivienda en la periferia, lo que hace que las personas vivan cada vez más lejos de sus empleos y destinen más tiempo para desplazarse. Un estudio del BID (2017) muestra que, en algunas ciudades de México, Colombia y Brasil, quienes viven en la periferia destinan un promedio de 2 horas diarias en traslados de ida y vuelta al trabajo, más del doble que quienes viven en zonas más céntricas. Esa dinámica no sólo induce el crecimiento del parque y el tráfico vehiculares, sino también limita el acceso de las personas a más y mejores empleos al interior de las ciudades.

El gasto en transporte también es mayor para quienes viven en la periferia, pues suelen desplazarse mayores distancias y, con frecuencia, pagar doble transporte al transferir entre rutas. En Puebla, por ejemplo, el gasto mensual en transporte de un hogar en la periferia equivale a 34% del gasto mensual total, mientras que para un hogar más céntrico representa el 16% (ibid.) Los hogares en la periferia, por tanto, pueden llegar a gastar el doble en transporte que otros hogares, lo que impide destinar más recursos a salud, educación, recreación, etcétera.

Por otro lado, el gasto público en servicios básicos es menor en ciudades más compactas, con mayor densidad de población, que en ciudades extendidas, pues una más alta concentración de población permite optimizar las redes de infraestructura en una menor superficie de suelo. Especialistas del BID (2016) muestran que, en ciudades latinoamericanas con una densidad de 23 habitantes por hectárea, el aumento de 1% en la densidad de población reduce en 1.4% el gasto público en servicios básicos per cápita. Entonces, si la expansión urbana reduce la densidad poblacional, el gasto público en servicios seguramente aumentará, con lo cual los recursos para proveer servicios como luz, agua, drenaje o transporte en la periferia alcanzarán cada vez menos.

¿Qué hacer para desacelerar la expansión urbana y promover un modelo de desarrollo más ordenado y eficiente? Los municipios pueden fortalecer el impuesto predial para asignar mayores cargas, de manera progresiva en el tiempo, a propietarios de grandes lotes vacíos al interior de las ciudades para incentivar su comercialización o desarrollo para usos de mayor beneficio como la vivienda, como se hace en Brasil y otros países. Ese tipo de medidas son políticamente complejas, pero pueden aumentar la oferta de suelo al interior de las ciudades.

Los gobiernos también pueden habilitar suelo de propiedad pública para el desarrollo de vivienda en zonas más céntricas. En Aguascalientes, por ejemplo, el proyecto “Territorio de Gigantes” pretende disponer 54 hectáreas intraurbanas de propiedad pública para 4 mil viviendas; no obstante, el Gobierno Estatal anterior no sólo recortó la superficie original del proyecto, sino que además disolvió el fideicomiso mediante el cual se buscaba implementar. ¿Por qué no retomar un proyecto que, de implementarse correctamente, podría ser un referente en el país?

Asimismo, los municipios pueden introducir instrumentos como los “bonos de densidad” o “convenios urbanísticos” para otorgar, de manera transparente, mayores aprovechamientos del suelo –como alturas o densidades de construcción– a proyectos inmobiliarios al interior de la ciudad y, con ello, facilitar el desarrollo de vivienda en zonas mejor localizadas. Y también pueden crear ventanillas únicas más eficientes para agilizar los trámites necesarios para proyectos intraurbanos prioritarios.

En conclusión, la ciudad de Aguascalientes se está expandiendo aceleradamente, pero no de la manera óptima. Es indispensable explorar mecanismos más innovadores para promover un desarrollo urbano más compacto y eficiente para garantizar una mayor competitividad urbana en el largo plazo.

fernando.granados@alumni.harvard.edu / @fgranadosfranco