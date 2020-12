Para la mayoría de los solicitantes de empleo, la creación de un currículum es uno de los pasos más importantes en el proceso de búsqueda. De hecho, un currículo vitae (más comúnmente conocido como CV) es el documento esencial que abre las puertas no solo para trabajos, sino también para becas, solicitudes de subvenciones y más.

Un currículum vítae es una lista muy extensa y realmente específica de tus logros. Se trata de una lista exhaustiva de todos los logros importantes en tu carrera. Esto incluye educación, investigación, experiencia laboral, publicaciones, presentaciones y cualquier otra cosa que hayas hecho en tu vida profesional. Piense en un CV como una descripción completa de todo lo que te califica como experto en tu campo.

Con un currículo vitae además no estás limitado a mostrar solo una parte. Siempre incluyes todo CV; para las personas que se encuentran con bastante experiencia, eso puede sumar más de 10 páginas.

¿Qué debe incluir el currículo vitae?

Cuando debes hacer tu propio currículo vitae es posible que tengas dudas acerca de lo que ha de incluir. Empieza por hacer una lista completa de todos tus logros profesionales y educativos que se incluyen en las siguientes categorías:

Información de contacto: Esta sección será similar a lo que incluirías en un resumen curricular, se basa en tu nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Experiencia laboral: Debes describir tus experiencias en el trabajo, tanto las pasadas ​​y como las actuales con viñetas sólidas y bien escritas que expliquen tus deberes y logros. Las pasantías y la experiencia de voluntariado pueden ser considerados en esta sección si se relacionan con tus objetivos profesionales, o puedes crear una sección llamada "Experiencia relacionada "o" Servicio comunitario ".

Idiomas: Si hablas con fluidez o hablas varios idiomas, enumera los idiomas que hablas de la siguiente manera: "Fluido en francés, competente en japonés, conocedor del español. Piensa detenidamente en tu nivel de competencia. No exageres tus habilidades, ya que se te puede pedir que demuestres tu capacidad lingüística durante una entrevista.

Aspectos a considerar al realizar un currículo vitae en México

Cuando se trata de hacer tu currículo vitae, debes ser meticuloso. Ten en cuenta que no es un lugar para mostrar tus habilidades de diseño gráfico. Si bien agregar elementos visuales a un currículo puede ser una forma de destacar (dependiendo de tu campo), un currículo vitae no debe tener un formato llamativo. No estás ganando puntos porque sea visualmente atractivo.

Utilizar negrita, subrayado y mayúsculas para enfatizar y facilitar la lectura están bien. Pero tu currículo vitae no es el lugar para el humor o el diseño gráfico emocionante. Es donde muestras tu capacidad para ser profesional, minucioso y orientado a los detalles.

¿Qué caracteriza a un buen currículo vitae?

Antes de comenzar a crear tu currículo vitae perfecto, lo primero que debes hacer es pensar en el formato. Debe destacarse del resto, incluso antes de que alguien lo lea, por lo que debe tenerse en cuenta cómo está diseñado. Hay muchas plantillas de currículo vitae en línea, que luego puedes adaptar para satisfacer tus necesidades. Piensa en cuáles son las características destacadas de tu currículo que deseas llamar la atención.

Elige algunas de ellas y asegúrate de que atraerán a tu posible empleador. Un CV también debe ser adaptable por lo que deberá cambiar para cada trabajo que solicites. No se trata de una reescritura al por mayor cada vez, pero diferentes trabajos necesitarán diferentes habilidades y experiencia, por lo que debes estar dispuesto a modificar ligeramente tu currículo vitae para que los detalles específicos que buscan se pongan en primer plano cada vez que solicites un empleo.