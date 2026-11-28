El centro ubicado en Mezquite Business Park cuenta con más de 12 mil 700 metros cuadrados, tendrá capacidad para realizar hasta 3 mil entregas el mismo día y dará cobertura a localidades de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas.

Mercado Libre amplió su infraestructura logística en Aguascalientes con la inauguración, este 27 de noviembre de 2026, de un centro de operaciones en Mezquite Business Park, al sur de la ciudad capital, con capacidad para procesar hasta 74 mil paquetes diarios y cuya operación generará 300 empleos directos.

La compañía ha destinado más de 384 millones de pesos durante 2026 al fortalecimiento de sus operaciones en la entidad, donde actualmente registra más de 730 empleos directos e indirectos y supera los 16 mil 500 metros cuadrados de infraestructura logística.

Las instalaciones de Mezquite Business Park cuentan con más de 12 mil 700 metros cuadrados, incluidos más de 6 mil metros cuadrados adicionales de espacio operativo, y permiten atender 369 códigos postales distribuidos en 15 localidades de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas.

¿Cómo funciona el centro logístico de Mercado Libre en Aguascalientes?

El complejo integra dos modalidades de operación que permiten atender tanto a compradores como a vendedores de la plataforma de comercio electrónico.

Durante las mañanas funciona como Service Center, donde se preparan y realizan las entregas de última milla, es decir, la etapa final del traslado de los paquetes hasta el domicilio de los compradores.

Por las tardes opera como Cross Dock, un sistema de recepción, clasificación y distribución de mercancías que concentra los envíos de vendedores locales para trasladarlos hacia otros puntos del país.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno del Estado, las instalaciones tienen capacidad para realizar hasta 3 mil entregas en el mismo día.

La operación se complementa con el Metro Fulfillment Center de Mercado Libre, ubicado en el Parque Industrial FINSA, donde se almacenan y procesan productos para acercar los inventarios a los consumidores y reducir los tiempos de entrega.

Inversión y generación de empleo en Aguascalientes

José Milla, director senior de Transporte de Mercado Libre México, informó que la inversión realizada durante 2026 forma parte de la ampliación de la capacidad operativa de la empresa en Aguascalientes.

“Durante 2026, hemos destinado más de 384 millones de pesos a fortalecer nuestra operación en la entidad”, señaló.

Durante la inauguración, la gobernadora Tere Jiménez informó que el centro generará 300 empleos directos, además de puestos indirectos relacionados con actividades operativas, de transporte y servicios.

¿Qué implica la expansión para los vendedores locales?

La ampliación de la infraestructura logística permitirá a los negocios de Aguascalientes utilizar la red de distribución de Mercado Libre para comercializar sus productos en otras entidades del país.

Según el informe “Efecto MELI”, elaborado por la compañía, cuatro de cada cinco envíos cruzaron al menos una frontera estatal durante 2025, mientras que más del 90% de los productos adquiridos mediante su plataforma provinieron de otros estados.

Estos datos reflejan el alcance interestatal de las operaciones de comercio electrónico y la participación de las redes logísticas en la distribución de mercancías entre distintas regiones del país.

De acuerdo con cifras proporcionadas por Mercado Libre, su ecosistema de comercio electrónico y servicios financieros alcanza a más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas en México y constituye la principal fuente de ingresos para 414 mil familias.

La red logística de Mercado Libre en México

A nivel nacional, Mercado Libre cuenta con más de 2 millones de metros cuadrados de infraestructura logística, distribuidos en una red que incluye 17 centros de distribución y 124 sitios logísticos, entre instalaciones de clasificación de mercancías y centros de última milla.

La compañía también dispone de robots autónomos para sus operaciones y un centro de conexión aérea con una flotilla de seis aviones.

Actualmente, su red permite realizar entregas el mismo día en más de 37 ciudades de México, según información de la empresa.