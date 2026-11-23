El aguinaldo puede convertirse en una carga financiera durante los primeros meses de 2027 si este ingreso extraordinario se destina a compras navideñas y compromisos económicos que superen la capacidad de pago de las familias.

De acuerdo con el estudio Consumer Pulse octubre-diciembre 2026, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 78% de los consumidores planea realizar compras navideñas y el 72% prevé adquirir productos para las celebraciones de fin de año, principalmente artículos de moda, belleza, cuidado personal, alimentos y bebidas.

Fernando Belderrain, gerente comercial de Duxi Finanzas, recomendó evaluar si los productos adquiridos conservarán su utilidad cuando todavía se estén pagando, así como considerar qué otras necesidades podrían quedar desplazadas por estos gastos.

Una encuesta de ResearchLand, realizada en 2025, reveló que, entre las personas que conservaron parte de su aguinaldo, el 34% tenía previsto reservar esos recursos para cubrir los gastos de inicio de año.

Ante este panorama, el especialista advirtió que disponer temporalmente de más dinero por el pago del aguinaldo no significa contar con una mayor capacidad de endeudamiento, especialmente cuando las compras a crédito generan obligaciones financieras que se prolongan hasta febrero o marzo.

Para evitar problemas económicos durante el primer trimestre de 2027, Duxi Finanzas aconsejó separar anticipadamente recursos del aguinaldo para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentación, transporte, educación, salud y pago de deudas. También recomendó elaborar un calendario de pagos que permita organizar los compromisos financieros de los primeros meses del año.

Asimismo, sugirió comparar las condiciones de cualquier financiamiento antes de realizar compras a crédito, particularmente el costo anual total (CAT), las tasas de interés, las comisiones y los plazos de pago, con el propósito de evitar que los gastos de diciembre comprometan la estabilidad económica familiar.