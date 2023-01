José Eugenio Torres Vázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que, como está, el Instituto Nacional Electoral (INE) es un peligro para la democracia.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseveró que, en un avión, un pasajero le reclamó por la reforma electoral que debilita al INE.

«Ayer me dijo el señor (del avión): ‘usted ganó por lNE'», relató.

«Por eso le dije que no nos íbamos a entender, no, si el INE se queda como está, va a ser un peligro para la democracia».

El tabasqueño aseveró que el INE quitó candidatos sin sustento Constitucional, como el caso del morenista Raúl Morón en Michoacán.

«Lo quitaron porque no comprobó 30 mil pesos, no lo hizo a tiempo, no, no, eso es mafia, eso hay que quitarlo», lamentó.

Con el llamado «Plan B» de la reforma electoral, que impulsa AMLO, la Oposición acusa que Morena impactará la operatividad del INE en el proceso electoral del 2024, en el que se elegirá al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, Alcaldías y Congresos locales.

Los morenistas argumentan que con dicha minuta, que debe avalarse en el Senado en febrero, el organismo electoral ahorrará entre 3 mil y 5 mil millones de pesos en «burocracia dorada» y duplicidad de funciones.

Sin embargo, los consejeros electorales afirman que atentan contra «los pies y brazos» del INE, pues las juntas distritales, que son las que organizan directamente las elecciones y auxilian en campo a las oficinas centrales, pasan de permanentes a temporales, y se reduce al mínimo su estructura.

De entrada, desaparecerían 2 mil 175 plazas del Servicio Profesional Electoral, y correrían a otros 2 mil 500 más empleados que trabajan en las juntas distritales, además de que cientos de trabajadores de áreas que se fusionarán o se eliminarán están en la incertidumbre laboral.

La reforma plantea destituir de inmediato al Secretario Ejecutivo y disolver la Junta General Ejecutiva, la cual toma las decisiones administrativas, y deja ese papel a una Comisión integrada por consejeros y el contralor interno.