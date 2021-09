Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(CAVE CANEM.- ¿Ejército ilocalizable? – Ciertamente exageré un poco, se les vio en el desfile, indisciplinados y todo, pero se les vio. Se les ha visto patrullando la ciudad y justamente el día 16 por la noche dos carros artillados los números finales 14145 y 14146, estuvieron a punto de provocar un incidente en la esquina de Rayón y José Ma. Chávez en donde lejos de respetar la preferencia pretendieron pasar a la fuerza. Quise presentar la queja pero los teléfonos de la Zona Militar que yo tenía no contestan, los que aparecen en internet, uno tiene un mensaje de que cambió y el otro anuncia que está fuera de servicio. Intenté hacerlo a través de la SEDENA, los teléfonos de atención al público no contestan, envié un correo que no me han respondido, en el Estado Mayor contesta una grabación y después de dos horas desistí. Menos mal, pensé para mis adentros, que no estaba reportando una guerra o una invasión.)

El Secretario de Finanzas del municipio de Aguascalientes, lo que antes se llamaba tesorero, quien por cierto ya tiene asegurada chamba en la próxima administración municipal, anunció en estos días que se está estudiando la posibilidad de incrementar las tasas para el pago del impuesto predial. La noticia me cayó como balde de agua fría, como mañanera en ayunas, como derrota de los Vaqueros de Dallas o como visita conjunta de Maduro y el inmaduro Díaz-Canel, o sea como patada de mula. De por sí el predial es bastante caro y su propia naturaleza es confiscatoria, es decir grava la propiedad simplemente por tenerla, lo que implica una disminución del patrimonio sin que medie un incremento, sólo por ser dueño.

La legislación tiene, en términos generales muchos defectos que serían combatibles y de hecho lo hacen los grandes causantes, que logran con la mano en la cintura, resoluciones favorables de los tribunales administrativos. La mayoría de los sufridos contribuyentes apechugamos y pagamos, en parte por una inercia social, en parte por apatía y en buena parte porque contratar un abogado para pelear uno o dos impuestos de inmuebles, nos hace que salga mas caro el caldo que las albóndigas, de lo que suelen valerse autoridades de todos lo niveles que calculan que, aunque haya oposición y juicios en contra, la captación se incrementará porque la mayoría no lo peleará, como sucede con el inconstitucional cobro que el Ayuntamiento realiza por alumbrado público, ahora disfrazado con otro nombre para burlar la resolución de los tribunales de amparo.

Lo menos que se puede decir de un incremento de impuestos en la situación actual del país es que resulta inoportuna e imprudente. Lo más, que es impopular y antidemocrática, aunque proviene de un Partido que en sus declaraciones de principios reiteraba la necesidad de fortalecer la democracia participativa, lo que se ha olvidado lamentablemente.

Las razones son, como las de las amas de casa y quizás con cierto fundamento, que ya no les alcanza. Aunque la autoridad, como las familias tendría que apretarse el cinturón. Una visión somera mostraría que el municipio de Aguascalientes gasta y mucho. Todos los días inventa algo nuevo, en apoyos, becas, subsidios, estímulos, premios, regalos, equipamiento de casas, ayuda para recepciones, foros, chous, espectáculos “populares”, festivales “artísticos”, publicidad, publicidad y publicidad. Muchas de sus acciones seguramente son estimables pero, en realidad, van más allá de las funciones específicas de los ayuntamientos. Así visto, no hay dinero que alcance.

Si además se profundiza algo en las declaraciones y en los números, como me lo hacían notar algunos amigos este fin de semana, surgirían algunos puntos interesantes. Hace algunos meses la presidencia dio a conocer la captación récord por impuesto predial, el buen cumplimiento de la ciudadanía y el agradecimiento promoviendo una rifa entre los contribuyentes. Poco después oficialmente se nos dijo que las Finanzas municipales eran tan sanas y boyantes que permitieron anticipar los pagos de créditos todavía no exigibles. Sabemos también, que en una promoción dudosa para el municipio, se gastaron cerca de 30 millones en una película de una productora de series para televisión cerrada.

Los contribuyentes además del predial, pagamos el alumbrado público, pagamos el servicio de agua y alcantarillado, en muchas colonias y fraccionamientos los vecinos pagan servicios de seguridad, muchas empresas contratan servicios de limpia porque los municipales son insuficientes. Los servicios públicos básicos del ayuntamiento parecen descuidarse para desviar fondos a multitud de actividades que, quizás reditúen en otras áreas, pero no en las específicas responsabilidades municipales.

Sin otros elementos que los mismos aportados por las autoridades municipales parece que la determinación de incremento de impuestos es incongruente, castigaría más a un pueblo que ya ha sido duramente castigado por un pésimo gobierno federal, una inopinada pandemia y un hampa desbordada y que en Aguascalientes, votó por una alternativa que consideró más democrática, más honesta y más confiable. No lo defrauden.

(OBJETOR DE LOS OBJETORES.- El ministro Lelo y su Cohorte.- El mar tiene límites pero la abyección parece ser ilimitada. El ministro Lelo, actual presidente de la Cohorte de Justicia la volvió a hacer. Perdió el piso, aunque dada su complexión y su trabajo uno pensaría que tendría que tener más que otros los pies bien plantados en el suelo. La resolución de despenalizar el aborto fue festinada en tal forma por el Ministro Lelo que hace dudar de su cordura. El presidente del Poder Judicial Federal tendría que ser ejemplo de mesura, moderación y respeto. Debería estar consciente de que la resolución de la Suprema Corte no deja satisfechos a todos y aunque la decisión obviamente tenía que incomodar a algún sector, malamente la festina el Ministro, eso da cuenta de su poca estatura moral. Hora la volvió a hacer. La objeción de conciencia es un derecho ciudadano, al declarar inconstitucional la disposición de la ley de Salud que lo preveía, invade un área que debería ser intocable para la autoridad. La conciencia individual. El ministro Lelo alega que es para no frustrar el derecho de abortar ¿y el derecho de respetar la vida en formación no es digna de respeto? Valga la redundancia. Agrega que es para no poner en riesgo la vida de la madre (?) pero olvida que el aborto terapéutico nunca ha causado escozor. En fin que en la Cohorte vamos de mal en peor.)

bullidero.blogspot.com facebook jemartinj twitter @jemartinj