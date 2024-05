Mientras los parámetros internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud dictan como valor mínimo 9 m² y como ideal 16 m² de espacios verdes por habitante, autoridades estatales señalan que cada habitante del municipio de Aguascalientes dispone de 7 metros cuadrados de área verde. Esta cifra se eleva a 10.46 metros cuadrados cuando se considera el promedio en los 11 municipios del estado, y los números superan los 9 metros cuadrados per cápita recomendados por la OMS para promover un estilo de vida saludable y sostenible, informó Israel Ortega González.

El encargado del despacho de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua explicó que estas áreas no solo incluyen parques y reservas naturales, sino también bosques urbanos como el Cerrito de la Cruz y Tres Centurias, además de un bosque en Calvillo y otro en el Parque Rodolfo Landeros. En el municipio de Aguascalientes, destacó la existencia de 164 parques, incluyendo el Cedazo y el Rodolfo Landeros, ambos centros de educación ambiental.

Además, anunció una campaña de reforestación que contempla la plantación de 500 mil árboles durante todo el quinquenio, la cual se cumplirá en los plazos establecidos.

Ortega González subrayó el aumento en la conciencia ambiental entre la población, atribuyéndolo a las diversas actividades educativas y de capacitación ofrecidas por la Secretaría. Entre estas actividades, mencionó los talleres impartidos en los centros de educación ambiental de Rodolfo Landeros y del Cedazo, así como en los Alamitos.

«La gente está cada vez más consciente y responsable sobre el medio ambiente, prefiriendo opciones más naturales, especialmente los jóvenes, que no dudan en apoyar iniciativas a pesar de los costos adicionales», afirmó.

La SSMAA refirió la expansión de las áreas naturales protegidas en el estado. Hoy en día, se cuenta con cuatro áreas principales: Sierra Fría, Cerro del Muerto, Sierra de Laurel y la Ignominia, que junto con zonas de carácter federal y municipal, representan aproximadamente un tercio del territorio estatal.