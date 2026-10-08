Las altas comisiones bancarias aplicadas a las terminales de cobro representan una amenaza directa para las utilidades de los pequeños comercios, afirmó Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur, durante el inicio de los trabajos de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (G32) en Aguascalientes.

En rueda de prensa, el dirigente nacional advirtió que el cobro por el uso de terminales punto de venta (TPV) reduce considerablemente el margen de ganancia de los negocios familiares, ya que las tarifas se aplican sobre el monto total de la venta.

Alertó que intentar trasladar este costo al consumidor incrementa los precios finales y provoca la pérdida de clientes, lo que deriva en una disminución del volumen de ventas. Además, señaló que México registra costos por comisiones bancarias superiores al promedio internacional.

Por su parte, la presidenta de Canaco Servytur Aguascalientes, Maricela Acosta Herrera, destacó las acciones emprendidas a nivel local para acelerar la adopción de medios de pago electrónicos, los cuales ya utiliza el 60% de los comercios del estado. Subrayó que se capacita a los establecimientos para adoptar herramientas accesibles de cobro digital, sin intermediaciones que representen costos elevados, lo que les permite ofrecer servicios adicionales, como el cobro de agua, luz y recargas telefónicas.

Entre los acuerdos estratégicos de la Asamblea, se propuso impulsar la Ley de Economía Digital para regular y reducir las tarifas. Asimismo, los integrantes del G32 acordaron promover esquemas alternativos como CoDi y DiMo, en alianza con la Financiera para el Bienestar (Finabien), establecer mesas de trabajo en las 32 entidades y lanzar el Distintivo de Negocios Familiares.

Por parte del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE), también participaron el inspector César Ochoa Reyna y la oficial Martha Isabel Candia Cedillo, quienes se sumaron a los trabajos relacionados con la prevención, capacitación y difusión de los mecanismos institucionales de denuncia.