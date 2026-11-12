Cuando Claudia Sheinbaum andaba en campaña política para llegar a la Presidencia de la República, Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), le manifestó a la candidata que “las maestras y los maestros del país votarían por ella, pero le pedían, cuando llegara a la Presidencia, que acabara con la USICAMM, porque este organismo perjudicaba al magisterio”. Lo que el secretario general del SNTE realmente quería decir era que molestaba mucho al sindicato que se aplicara examen de oposición a maestras y maestros para su ingreso al servicio educativo, así como para determinar promociones y estímulos de los que ya estaban laborando, que era lo que hacía, por ser su función, la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), y el mayor malestar del sindicato, ante esta situación, era que no podía intervenir en la adjudicación de plazas ni en ascensos del magisterio. Aun cuando la candidata sabía lo que, en verdad, le estaban pidiendo, se comprometió a desaparecer la USICAMM, con tal de ganar votos.

Y el día que Claudia Sheinbaum fue declarada presidenta electa, después de las votaciones, el secretario general del SNTE le recordó que las maestras y los maestros esperaban que cumpliera con la promesa de acabar con la USICAMM, a lo que la presidenta electa contestó: “Sí, modificaremos la USICAMM, pero no volveremos a los viejos vicios en el manejo de las plazas y estímulos a los maestros”. Los meses transcurrieron y los dirigentes del SNTE, así como los de la Coordinadora de maestros, siguieron insistiendo en la desaparición de la USICAMM. En tal virtud, al iniciar este ciclo escolar, 2026-2027, la presidenta de la República giró instrucciones al secretario de Educación para que hiciera una consulta al magisterio nacional, escuela por escuela, para saber lo que opinaba sobre la desaparición de la USICAMM. La consulta concluyó, digitalmente, el 30 de octubre pasado. La pregunta medular que se formuló a las maestras y maestros del país fue: “¿Estaría usted de acuerdo en que se aplicara un examen de conocimientos para la obtención de plaza y para la promoción vertical y horizontal o en regresar al viejo esquema de reparto discrecional de plazas a través de las Comisiones Mixtas, donde correspondía un 50 % a la autoridad y un 50 % al sindicato?”. Hubo otras preguntas, pero solo de relleno.

Bien, las maestras y los maestros ya fueron consultados sobre el procedimiento que desean para obtener plazas y para lograr promociones e ingenuamente creen que se hará lo que opinaron. Sin embargo, es triste y lacerante reconocer que, independientemente de las opiniones del magisterio en la consulta, las decisiones ya se tomaron, cupularmente, desde hace tiempo por los dirigentes sindicales y las autoridades; y será el sindicato (llámese SNTE o Coordinadora) el que determine a quiénes se les darán las plazas y a quiénes los promocionarán. Desde luego, las y los privilegiados serán los familiares, amigos, compadres, cuates y los que le lleguen al precio por los favores; y para cubrir las formalidades, se integrarán Comisiones Mixtas, en las cuales el sindicato toma las decisiones y las autoridades solo firman los nombramientos. Esta es la decisión honesta y responsable del segundo piso, del humanismo, de la Cuarta Transformación, de la Revolución de las Conciencias de Morena.

La presidenta de la República ya cumplió con el compromiso de entregarle al sindicato las plazas y las promociones del magisterio para su manejo. La educación de las niñas, niños y adolescentes es la que menos le importa al gobierno de la 4T, como tampoco le importa seleccionar a los mejores maestros para el servicio educativo; de eso que se encargue el sindicato, a cambio de votos.