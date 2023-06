El lunes pasado los tres partidos -PAN, PRI y PRD- que conforman la Alianza va por México reaccionaron a la ventaja que les está tomando Morena en el desarrollo político de sus precampañas disfrazadas, supuestamente en promoción sólo para Morenistas, lo cual es mentira pues están haciendo labores de proselitismo muy en forma. Los aliancistas despertaron de su letargo y ahora realizaron un acuerdo creando el “Frente Amplio por México”. Para lo cual harán un ejercicio parecido a lo de Morena y en el que los principales protagonistas serán los aspirantes a la nominación a la candidatura presidencial. Aquí sí son muchos los aspirantes militantes de los tres partidos. Algunos sí han de pensar que la pueden hacer y por eso acuden al canto de las sirenas. Pero tan sólo con ver a un nefasto “Alito” Moreno presidente de lo que queda del PRI y que no tiene vergüenza luego de que Layda Sansores lo desnudara y mostrara su verdadera calidad moral con las grabaciones que dio a conocer de él y en las que se advierte que es un delincuente e inmoral de altos vuelos. Esta alianza en nada beneficia al PAN, que tiene varios militantes que pueden lograr más en la elección debido a que no tienen cola que les pisen. ¿Del PRD que podemos decir? Pues que navegan de a muertito tratando de agarrar lo que sea. Desde hace mucho que su clientela electoral quedó en cifras de un dígito.

En la asamblea del lunes los dirigentes partidistas coincidieron en que hay un hartazgo ciudadano. ¡Desde luego que sí! Pues es innegable que los ciudadanos sólo observamos cómo los políticos primero van por lo de ellos y después, si sobra, es para la población. No falta mucho para que aquí en Aguascalientes veamos a panistas y priistas hacer el 1-2 en las candidaturas al Senado. Y son priistas y panistas que ahorita ocupan puestos de primer nivel en el Gobierno Estatal. Serán las mismas caras de siempre. Políticos que ya tienen casi 40 años de vivir del presupuesto, ya sea en el Legislativo o en las administraciones públicas. Esto hará que Morena engorde sus bancadas tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Y si no…al tiempo.

Esta alianza tiene pocas posibilidades de dar en verdad la pelea electoral. La clientela morenista va a dominar la jornada electoral del año próximo. Y si no, al tiempo. Lo que sí es un hecho es que las campañas políticas disfrazadas ya iniciaron.

AFORTUNADAMENTE NO PASÓ EL PLAN B EN LA CORTE

Ya en otro tema le comento que mucha inconformidad causó al interior de Morena el fallo de la Corte rechazando el Plan B en materia electoral, que intentaba legalizar el presidente. Luego de lo anterior, la clase política opositora al régimen, lo mismo que la población en general, se hizo cruces pensando cuáles serán las consecuencias inmediatas previsibles. Para empezar, hay que meditar sobre el porqué ocurrió lo anterior. Y la respuesta está fácil: Porque el proceso legislativo del Congreso fue un desaseo, un desorden elaborado en las rodillas. En pocas palabras muy mal hecho. Y lo único que la Corte dijo fue: El Congreso, aunque sea el representante de la mayoría popular, no pueden legislar al vapor. Tienen que seguir ciertas reglas. Tienen que pedir que se discutan los asuntos y tienen que distribuir las iniciativas para que al menos los diputados sepan qué van a votar. Si ellos no hicieron eso. Si votaron con los ojos cerrados. Si no permitieron la deliberación. Si violaron las normas internas. Simple y sencillamente lo que aprobaron no es válido. Y por ello la Corte echó todo para atrás. Lo anterior es la misma situación de otras reformas que se hacen a la carrera y eso es lo que dijo la Corte. Y comento esto porque en ese momento el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mandó un twitt, como varios morenistas, diciendo que los ministros de la Corte estaban suplantando al Congreso y que estaban asumiendo funciones que no les correspondían. Lo cual es falso, pues la Corte tiene una función de contrapeso y cuando uno de los poderes no cumple su mandato y violenta la Constitución, la función de la Corte es justamente poner un alto, porque no todo lo que vota el Congreso es válido porque es el representante popular, ellos tienen que seguir las reglas del juego. ¿Y cuáles son las implicaciones sobre lo anterior? Hay una buena y otras de alto riesgo. La buena es que ya no vamos a tener Plan B y que el INE va a organizar la elección del próximo año con las reglas de antes, las cuales dan certeza y le permiten al INE organizar bien las cosas. La mala es que se van a intensificar los ataques a la Corte. López Obrador va a aumentar su campaña de que hay que destituir a los ministros para poner a unos nuevos que sean elegidos por el pueblo –en este caso el pueblo será el mismo López Obrador–. Y además va a seguir construyendo la idea de un fraude electoral. Esto le da a López Obrador la oportunidad de decir que en el fondo la Corte, el INE y la mafia del poder, quieren cometer un fraude en 2024. Y eso sin duda que hará mucho daño al ambiente político y al mismo tiempo se tensará la cuerda política. Y como estamos viendo, ya empieza a hablar Morena de un Plan C e incluso un Plan D, para responder a este asunto y aquí es donde el presidente se lanzará con todo para promover la iniciativa referente a que los ministros de la Corte sean electos de manera directa, modificando todo el esquema que ahora nos rige. Pero mientras sucede lo anterior, nos seguiremos rigiendo con las viejas reglas. Así mismo los trabajadores del INE que debían salir con la reforma, se van a quedar. El Instituto Electoral va a seguir operando con el presupuesto que tenía asignado.

Hubiera sido interesante que, a Adán Augusto, antes de abandonar la Secretaría de Gobernación, lo hubieran llamado a dar cuentas y le hubieran dicho: “Tú presentaste la iniciativa en el Congreso. Tú pediste que Morena dispensara trámites. Tú eres el responsable de este desaseo. Tú eres responsable de que el Plan B haya fracasado en los hechos. A otro que deberían citar es al coordinador de los diputados de Morena en la Cámara, Ignacio Mier, quien fue parcialmente responsable de este cochinero. Tanto Adán Augusto como Ignacio Mier han sido responsables de que la Corte “tire” muchas de las reformas que ha implementado el Congreso mexicano, lo que equivale a mucho tiempo perdido en la Cámara de Diputados y también el Senado. Y todo se debe a esa falta de cuidado, profesionalismo y legalidad. Y la Corte no es la culpable. La Corte resuelve las cosas que hicieronen este caso el secretario de Gobernación y el coordinador de Morena.

Y para que se vea la calidad moral del exsecretario de Gobernación, basta ver como el tabasqueño Adán Augusto López todavía en su papel de secretario de Gobernación, llamó “tinterillos” a los ministros de la Corte por haber sentenciado en el modo que lo hicieron. Y en esto Adán Augusto se hizo que la Virgen le hablaba debido a que la culpa original era de él, porque él llevo la iniciativa y la gestionó políticamente y él debió haber alertado a López Obrador que, si dispensaban trámites, que, si se aprobaba a la carrera, como se hizo, el riesgo era que meses después la Corte la echara para abajo. Él, Adán Augusto, era el responsable de advertir de esto al presidente. ¿Lo hizo o no lo hizo? No se sabe. Pero tiene que haber un responsable de esto y en el caso de Morena nadie asume la responsabilidad de este fiasco legislativo que es culpa principalmente de las prisas con que se hizo esa reforma electoral. Y como ciudadanos decimos: ¡Qué bueno que fue así! ¡Que no se aprobó! Pues de haber sido así López Obrador hubiera tenido un control absoluto en lo electoral.