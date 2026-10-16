Las vialidades de Ciudad Industrial serán intervenidas mediante trabajos de bacheo y renovación de pavimento, ante el deterioro que presentan distintos tramos de esta zona de Aguascalientes, por donde circulan diariamente vehículos particulares y de carga.

Las primeras reparaciones comenzaron en la calle Gregorio Ruiz Velasco, donde se atenderán 420 metros cuadrados de superficie dañada. De esta extensión, 330 metros cuadrados corresponden a bacheo superficial y 90 a reparaciones profundas, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.

El funcionario explicó que las labores se extenderán durante los próximos días a otras calles del sector, como parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura vial.

Además, se tiene prevista una intervención en la avenida Julio Díaz Torre, donde se construirá pavimento de concreto hidráulico en la calzada oriente, entre las calles Antonio Gutiérrez Sola y Carolina Villanueva.

Aunque no se precisaron fechas de conclusión para estas obras, la Secretaría de Obras Públicas Municipales pidió a conductores, transportistas y peatones extremar precauciones en los puntos intervenidos, debido a la presencia de trabajadores y maquinaria, así como a las posibles afectaciones a la circulación.