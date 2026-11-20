CDMX.- Tom Hardy regresó oficialmente al rodaje de la tercera temporada de MobLand, serie criminal de Paramount+, después de superar diferencias creativas que habían generado rumores sobre su posible despido.

De acuerdo con Variety, el actor retomó su personaje de Harry da Souza, encargado de resolver los conflictos de una poderosa familia criminal, luego de alcanzar acuerdos con los responsables de la producción.

A principios de año circularon versiones sobre presuntos desacuerdos con el productor David Glasser y el guionista Jez Butterworth, relacionados con modificaciones de guiones y retrasos durante las grabaciones. Sin embargo, Guy Ritchie y Paramount+ buscaron garantizar su permanencia.

En la nueva temporada también participan Helen Mirren y Pierce Brosnan, quienes interpretan a Maeve y Conrad Harrigan, líderes de la familia criminal. El reparto incluye además a Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver y Anson Boon, entre otros.

El regreso de Hardy coincide con el cierre de la segunda temporada, estrenada en septiembre, cuyo décimo episodio se transmite este viernes.

Durante una presentación reciente, Glasser calificó al protagonista como el “capitán de nuestro barco”, reforzando su importancia dentro del proyecto.

Hasta ahora, Paramount+ no ha confirmado la fecha de estreno de la tercera temporada, aunque las grabaciones ya comenzaron esta semana.