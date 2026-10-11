Con una previsión de 571 mil 312 dosis gratuitas contra la influenza y la COVID-19, del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027 se desarrollará en Aguascalientes la Campaña de Vacunación de Temporada Invernal 2026-2027, una estrategia enfocada en prevenir complicaciones de salud durante los meses de menor temperatura en la entidad.

El Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) informó que el cargamento destinado a la entidad contempla 410 mil 866 dosis contra la influenza y 160 mil 446 contra el virus SARS-CoV-2. Ambas remesas están dirigidas a los grupos prioritarios establecidos en la Estrategia Nacional de Vacunación.

La población objetivo de esta campaña incluye a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, mujeres embarazadas, adultos de 60 años o más, personal del sector salud, así como a personas de 6 a 59 años con comorbilidades o condiciones de riesgo.

Respecto a las características de los biológicos, la vacuna contra la influenza será de tipo trivalente, diseñada para proteger contra tres cepas de los virus de influenza tipo A y B. Por su parte, para la protección contra la COVID-19 en menores de 6 a 59 meses se administrará la vacuna de Moderna, mediante un esquema de dos dosis de 0.25 mililitros cada una, con un intervalo de 28 días entre ambas aplicaciones.

El organismo de salud detalló que las vacunas contra ambas enfermedades pueden administrarse de manera simultánea, el mismo día, sin afectar su eficacia ni comprometer la seguridad de los pacientes.

El Instituto de Servicios de Salud del Estado exhortó a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo a acudir a las unidades de salud correspondientes para recibir las dosis oportunamente.