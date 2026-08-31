El regreso a clases para cerca de 420 mil estudiantes y la apertura de una nueva secundaria marcaron el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en Aguascalientes. La jornada incluyó además la entrega simbólica de uniformes para alumnos de distintos niveles educativos.

La Escuela Secundaria General No. 46 de Nueva Creación, ubicada en el fraccionamiento Villalta, fue la sede del arranque oficial. El plantel comenzó operaciones con seis aulas didácticas, laboratorio de cómputo y un módulo administrativo que concentra dirección, prefectura, orientación vocacional, servicio médico y sala de maestros.

La infraestructura también comprende sanitarios, plaza cívica, cancha de usos múltiples cubierta, pórtico de acceso, cerco perimetral y sistema de videovigilancia, de acuerdo con información proporcionada por J. Jesús Lara Ramírez, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes.

Durante el acto, la gobernadora Tere Jiménez informó que se contemplan nuevas obras educativas en el estado, entre ellas una universidad en Cosío, ocho bachilleratos y dos secundarias. También hizo referencia a 600 acciones relacionadas con infraestructura educativa.

“La herencia más grande que les podemos dejar es una escuela, son salones de clase y oportunidades para que puedan construir su futuro. Se dice fácil: 600 acciones en infraestructura educativa, pero hoy son una realidad”, señaló.

Por su parte, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, indicó que cerca de 420 mil alumnos de los distintos niveles educativos regresan a las aulas durante este ciclo escolar.

Como parte de las actividades del inicio de cursos se realizó la entrega simbólica de uniformes a estudiantes de preescolar, primaria, secundarias generales y técnicas, telesecundarias y educación especial.

Derek Martínez López, alumno de primer grado de secundaria, habló sobre la apertura del plantel y los uniformes entregados a los estudiantes.

“Quizá para muchas personas solo es un nuevo edificio, pero para nosotros representa mucho más. También agradezco la entrega de uniformes porque con eso se apoya mucho a las familias”, expresó.

En el evento estuvieron representantes del Instituto de Educación de Aguascalientes, del Instituto de Infraestructura Física Educativa, de la Sección 1 del SNTE, de la Secretaría de Educación Pública, del Congreso estatal y del Ayuntamiento de Aguascalientes, así como personal docente, estudiantes y padres de familia.