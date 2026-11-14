CDMX.- El príncipe William generó preocupación en el Palacio de Buckingham tras viajar junto a su hijo mayor, el príncipe George, a Barcelona para presenciar un partido de su equipo favorito, el Aston Villa, debido a que habrían incumplido una antigua tradición destinada a proteger la línea de sucesión al trono británico.

Según el diario Daily Mail, William, de 44 años, y George, de 13, abordaron el pasado 3 de noviembre un vuelo comercial de British Airways para asistir a un encuentro de la UEFA Champions League entre Aston Villa y Barcelona.

La inquietud surgió porque una convención no escrita establece que los herederos al trono deben viajar en aviones separados a partir de cierta edad, como medida preventiva ante posibles accidentes.

Esta disposición se aplicó al propio William en 1994, cuando cumplió 12 años y comenzó a trasladarse en vuelos distintos a los de su padre, el entonces príncipe Charles.

Aunque no constituye una obligación legal, la tradición puede modificarse con autorización del monarca, como ocurrió durante el reinado de Elizabeth II.

El biógrafo Robert Jobson reveló que el rey Charles III también había expresado preocupación por los frecuentes viajes familiares de William en helicóptero, debido a los riesgos para la sucesión.