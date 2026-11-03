Aguascalientes se ubicó como la segunda entidad del país con mayor crecimiento en los sectores de comercio y servicios durante el segundo trimestre de 2026, al registrar un incremento anual del 3.7%, superior al promedio nacional del 2.3%, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo también reportó que la actividad económica estatal creció 1.4% respecto al primer trimestre del año, resultado que superó el desempeño de entidades vecinas y mostró el dinamismo de distintos sectores productivos.

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega, destacó que el comercio y los servicios mantienen un papel fundamental en la economía de Aguascalientes, al favorecer el consumo, fortalecer los negocios y contribuir a la generación de empleos.

Señaló que los resultados reflejan la fortaleza del mercado interno y la participación de actividades como los servicios profesionales, el transporte y la logística, que contribuyen al movimiento económico de la entidad.

Sin embargo, reconoció que uno de los principales pendientes es impulsar la recuperación de la actividad industrial, particularmente ante el panorama internacional que enfrenta la manufactura y el sector automotriz.

Finalmente, Garza de Vega sostuvo que será necesario consolidar el crecimiento del comercio y los servicios, diversificar las actividades productivas y aprovechar nuevas oportunidades de negocio para mantener el ritmo económico y generar mejores condiciones para las empresas y las familias de Aguascalientes durante los próximos meses.