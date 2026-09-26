El segundo semestre de 2026 podría representar una recuperación para el sector comercial, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Aguascalientes, Maricela Acosta Herrera, ya que el consumo mantiene una tendencia positiva y se espera un mayor dinamismo hacia el cierre del año.

Acosta Herrera descartó una caída generalizada del consumo al señalar que las necesidades básicas mantienen en movimiento la economía, pues las familias continúan comprando alimentos, ropa y otros productos indispensables.

La dirigente empresarial señaló que, históricamente, las fiestas patrias representan un repunte para el comercio, debido a que las familias realizan reuniones, cenas y compras relacionadas con las celebraciones.

Explicó que, después del regreso a clases, se presenta una etapa de menor disponibilidad económica debido al fuerte desembolso que representan los útiles escolares, uniformes y calzado, incluso para quienes asisten a escuelas públicas.

Posteriormente, estimó que el consumo comenzará a fortalecerse de manera gradual rumbo a noviembre y diciembre.

Aunque reconoció que el entorno económico mundial no ha sido favorable, destacó que el consumo continúa y permite mantener activa la economía. En este contexto, existe expectativa entre los comerciantes por El Buen Fin, que este año tendrá una mayor duración, así como por la temporada de fin de año, cuando existe una mayor disponibilidad de recursos económicos.

Refirió que durante el último trimestre del año se concentrarán las principales festividades, además de una mayor disponibilidad de ingresos extraordinarios para las familias, derivados de fondos y prestaciones.