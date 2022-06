Por primera vez después de varios procesos electorales en la entidad, prestadores de servicios y negocios afiliados a la Cámara Nacional del Comercio, se limitarán a ofrecer descuentos o promociones especiales para quienes salgan a votar el próximo domingo. Su presidente Miguel Ángel Breceda, reconoció que después de la pandemia lamentablemente en esta ocasión los diversos negocios no están en condiciones de sumarse a las acciones para incentivar el voto, luego de que la recuperación ha sido lenta.

El líder del comercio en Aguascalientes, precisó que lo más importante más allá de recibir algún incentivo o algún descuento como todavía sucedió en la elección pasada, donde las personas inscritas en el padrón electoral que demostraran haber emitido su voto accedían a los mismos, los ciudadanos deben acudir para hacer válido su derecho al voto y que al final la democracia se vea ganadora.

“En estos momentos los negocios no están en las condiciones para ofrecer algún incentivo para quienes cumplan con su voto. La promoción del voto en sí debe ser de parte de las autoridades organizadoras, no tanto de nosotros”, expresó.

Por otra parte, el presidente de Canaco adelantó que en lo que sí trabajarán en conjunto con el resto de las cámaras empresariales, será en el sentido de invitar a los ciudadanos para que acudan puntualmente a las urnas el próximo 5 de junio.

Lo anterior, al preverse de acuerdo a las autoridades electorales un abstencionismo hasta del 50%, lo cual dijo es preocupante, tomando en cuenta el gasto en la realización de los comicios y de la importancia misma de lo que está en juego.

