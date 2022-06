Piden comerciantes del centro mayor vigilancia en torno a los negocios de esta zona dado que el robo tipo fardero y el allanamiento nocturno son las principales problemáticas a las que se enfrentan, destacó la presidenta de Acocen, Guadalupe González Madrigal.

Detalló que en recientes fechas se han estado suscitando algunos sucesos, detectados en la calle de Hornedo y Díaz de León, donde ya van tres negocios que han sufrido de allanamiento nocturno. “Están entrando y están efectuando el robo. Ya van tres lugares que abren de los que tengo conocimiento directo, entonces eso nos hace encender los foquitos de alarma”.

Por lo anterior, dijo que están pidiendo a las autoridades de seguridad el reforzamiento del monitoreo y que les apoyen con patrullaje en esta zona porque muchos delincuentes van viendo las facilidades y los vecinos están coordinados, empiezan a comunicarse y a ponerse alertas todos ante cualquier aspecto que vean raro para denunciarlo inmediatamente.

En el marco de la reunión interna de Acocen con la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia representada por Karla Martorell Moya, comentó que tuvieron como invitado al comandante Fernando Martínez, quien es el jefe operativo de la zona Centro quien les dio a conocer las acciones que realizan en lo que implica la prevención. “Nos estuvimos poniendo de acuerdo en varias cuestiones dado que tenemos un chat interno de seguridad y ver de qué manera nos organizamos mejor, además de revisar las bitácoras en el centro por lo que pretendemos estar mejor organizados para que esté cubierto el centro”.

Apuntó que en materia de seguridad, es importante no bajar la guardia y evitar que se normalice la ocurrencia de la violencia y de los delitos, por lo que es necesario denunciar, estar alertas, exigir a las autoridades y a quienes tengan qué hacerlo que se cumpla con su trabajo y los estándares que como ciudadanos esperan.

“La seguridad es básica, sin ella no podemos hacer nada. Sin seguridad no hay economía, no habría trabajo y no hay vida tenemos que mantenerla y eso es lo más importante”.

Guadalupe González. Presidenta de Acocen.

