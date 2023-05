La ciudad de Aguascalientes fue elegida como sede para albergar ocho disciplinas en los Juegos Nacionales de Conade 2023; una de ellas fue la disciplina de polo acuático, la cual ya comenzó este lunes 22 de mayo con una intensa actividad en la alberca olímpica del estado.

Desde hace varios días, la alberca olímpica de Aguascalientes estuvo trabajando para tener todo listo de cara a esta importante competencia, ya que participarán los mejores equipos a nivel nacional en esta apasionante disciplina acuática.

En total se tuvieron 14 partidos a lo largo del día, iniciando desde las 7:00 de la mañana y finalizando hasta las 9:00 de la noche. Cabe señalar que varios equipos de Aguascalientes están participando en este campeonato nacional, pero lamentablemente no se tuvo mucha suerte en el primer día de actividades.

En la categoría infantil femenil, la selección de Aguascalientes perdió 13-11 ante el estado de Guerrero, en la juvenil femenil el estado anfitrión perdió ante Jalisco por un marcador de 14-7; por su parte, el selectivo local de la categoría junior femenil no tuvo un buen arranque al perder 20-7 ante Jalisco.

La actividad continuará este martes y finalizará hasta el viernes 26 de mayo, contando nuevamente con 14 partidos por día al tener varias categorías. Cabe señalar que la entrada a este evento no tiene costo alguno.

En lo que respecta a la actividad de este martes, la selección de Aguascalientes en la junior femenil jugará a las 11:50 frente a Guanajuato; una vez terminado este duelo, se tendrá el partido entre las mismas selecciones, pero en la infantil femenil.

Hasta las 4:40 de la tarde se jugará el duelo entre Aguascalientes y la CDMX en la infantil varonil y, finalmente, a las 8:00 de la noche el selectivo local enfrentará a Nuevo León en la juvenil femenil.