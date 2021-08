El sexto Master 1000 de la temporada se estará disputando a lo largo de esta semana en la ciudad de Cincinnati, contando con la participación de varios de los y las mejores tenistas del mundo, quienes sueñan con ganar un torneo de élite y de los más preciados de la temporada.

El pasado domingo se llevaron a cabo las finales del quinto Master 1000 del 2021 en Toronto, Canadá, culminado con los campeonatos de Daniil Medvédev en el singles masculino y de Camila Giorgi en el singles femenino.

Ahora, la actividad de élite no cesará en el tenis profesional al tener el Master de Cincinnati, el cual también contará con las bajas de Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, aunque se tendrá el regreso del campeón olímpico de Tokio 2020, Alexander Zverev, luego de un merecido descanso.

Los partidos de la ronda de 64 comenzaron desde este lunes, contando con una intensa actividad a lo largo del día; después el día de hoy seguirán los enfrentamientos de primera ronda y algunos de segunda ronda, aunque las estrellas mundiales harán su debut hasta el día de mañana.

En el caso del singles masculino, Daniil Medvédev es el favorito al ser el mejor sembrado de la competencia y el reciente campeón de Canadá, pero las otras secciones tendrán como cabezas de serie a Stefanos Tsitsipas como el segundo mejor, Alexander Zverev como el tercero y a Andrey Rublev como el cuarto sembrado.

En el caso del singles femenino, Ashleigh Barty al ser la número uno del mundo llega como mejor sembrada, destacando que podría medirse con Garbiñe Muguruza en la final de su sección; Naomi Osaka es la segunda mejor y comparte sección con Bianca Andreescu, Aryna Sabalenka es la tercera, Elina Svitolina la cuarta y Karolína Plisková la quinta.

Este año no habrá bicampeón masculino debido a que Novak Djokovic no competirá y tampoco Roger Federer, máximo ganador de la historia con 7 trofeos, no podrá mejorar su récord. En el caso de las mujeres, Viktoria Azarenka tratará de obtener nuevamente la corona para convertirse en la máxima ganadora de este torneo.