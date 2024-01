Combate la SEP la simulación educativa

El subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que se está combatiendo la simulación educativa, en la que universidades privadas incumplen lo que prometen a sus estudiantes e incluso abren instalaciones en diversas entidades federativas, contando sólo con permiso para un plantel.

Dijo que en los casos en que instituciones no entregan a los estudiantes los documentos legales que acreditan sus estudios, es necesario que estos jóvenes se agrupen y reclamen este derecho para que la autoridad federal les apoye en su obtención.

Señaló que la administración federal no es anti-instituciones privadas, ni puede calificarse a todas por igual, pues desde un principio se estableció con las asociaciones de universidades privadas que el modelo no puede ser un negocio o mercancía, sin priorizar el derecho humano a la educación.

Concheiro Bórquez resaltó la correlación entre la violencia y el nivel de estudios de quienes están recluidos en prisión, que se ubica en un promedio de cuarto grado de primaria, destacando la importancia de elevar los niveles de escolaridad.

El funcionario federal destacó que las mujeres representaron el 80% de la matrícula de nuevos estudiantes en 2018 en el nivel de Educación Superior, correspondiente a un total de 650 mil personas.

Afirmó que se ha logrado abatir las brechas de desigualdad al reducir el indicador de abandono escolar, generado por la pandemia, de 8.8 a 6.8 en el nivel de educación superior.

Indicó que al inicio de la administración federal, 66 jóvenes de bachillerato concluían sus estudios y ahora lo hacen 84 de cada 100.

Celebró que en la actualidad todas las universidades de los estados del país tienen una mayoría de alumnas y profesoras dentro de su matrícula, lo cual es un gran avance social que debe atribuirse a la sociedad.