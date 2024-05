Un comando de hombres armados atacó la casa de campaña del candidato a presidente municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, Gilberto “Tito” Palomar González.

El candidato de Morena resultó herido con tres impactos de bala, al igual que otros cuatro miembros de su equipo de campaña, entre ellos su secretario particular y un hermano.

Tres de las víctimas, entre ellas Gilberto Palomar González, de 34 años, fueron trasladados a la ciudad de Aguascalientes para recibir atención médica especializada.

Los otros dos heridos fueron canalizados en un vehículo particular a un hospital de aquel municipio de Los Altos Norte de Jalisco.

Lo anterior provocó que se implementara un fuerte despliegue por parte de policías preventivos, policías estatales, agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como agentes de la Fiscalía General del Jalisco, para tratar de capturar a los agresores.

Los sangrientos hechos se registraron el martes aproximadamente a las 17:30 horas, en la casa de campaña del candidato morenista que se ubica en la calle Ramón Corona y esquina con la calle Pedro Villalobos, en la colonia El Rosario.

Los primeros reportes indican que hasta ese lugar arribó un comando de entre 5 y 8 hombres armados, quienes comenzaron a disparar hacia el interior e hirieron a Gilberto “Tito” Palomar González, presidente municipal con licencia y quien busca la reelección en las elecciones del próximo domingo 2 de junio del 2024.

Lo acompañaban cuatro miembros de su equipo de campaña, entre ellos su secretario particular y su hermano, quienes también fueron alcanzados por las balas y resultaron lesionados.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades del ataque armado, lo que provocó una fuerte movilización policiaca.

Al lugar de los hechos arribaron tres ambulancias, a bordo de las cuales Gilberto Palomar González, Eduardo Alberto Vázquez Aguilera, de 43 años y Javier Pérez Ibarra, de 72 años, fueron trasladados a la ciudad de Aguascalientes para recibir atención médica especializada.

En un principio se solicitó el apoyo del helicóptero Fuerza Uno de la Policía Estatal para el traslado del candidato de Morena, pero debido a las rachas de viento que se registraban, impidió que la aeronave pudiera despegar.

Por tal motivo el traslado se realizó vía terrestre y las ambulancias en las que eran trasladadas las víctimas, fueron escoltadas por policías preventivos de Encarnación de Díaz y agentes de la Fiscalía Regional de Jalisco.

En la Puerta de Acceso Sur ya esperaban policías estatales de la División de Carreteras el arribo de las ambulancias JAL-135 y JAL-136 de Cruz Roja, así como de la ambulancia P0361 de SAMU y les abrieron paso por la carretera federal No. 45 Sur, mientras policías viales de Aguascalientes hicieron cierres de circulación en las principales avenidas del sur de la ciudad, hasta llegar a la Clínica MAC Sur, que quedó fuertemente custodiado por militares y policías estatales.

Se informó que Gilberto «Tito» Palomar ingresó en estado crítico, ya que presentaba tres impactos de bala, uno de ellos en la cabeza y se debatía entre la vida y la muerte.

Los otros heridos fueron Javier, quien presentaba un balazo en una pierna y Eduardo Alberto, quien recibió un impacto de bala en un glúteo.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, acudieron a la clínica privada los agentes del Grupo Homicidios de la PDI y personal de la Dirección de Investigación Pericial, además de agentes de la Policía Investigadora y un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Mientras tanto, en el lugar del ataque armado acudió personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para hacer el levantamiento de evidencias y revisar cámaras de seguridad que permitan identificar a los agresores.