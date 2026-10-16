Color, estilo y creatividad brillan en la moda mexicana

Lupita Aguilar Agencia Reforma

CDMX.- La Semana de Moda Mexicana ha llenado de color, estilo y creatividad los Estudios Maravilla, ubicados en el barrio de Santa María la Ribera, donde diseñadores, invitados y creadores de contenido conocen las nuevas propuestas de la industria nacional.

Los pasillos del recinto se han convertido en escenarios para fotografías, producciones de moda y selfies, mientras los asistentes exhiben atuendos que reflejan distintas tendencias y estilos personales.

Entre los atractivos destacan los cosméticos de MAC, el calzado de León y el Trunk Show de la Volvo Fashion Week, espacio que reúne prendas y accesorios de 15 marcas mexicanas.

Durante las jornadas, firmas como Pineda Covalin, DHierro, Cancino, 1/8 Takamura y Zurce han presentado colecciones que combinan costura, cultura y elegancia contemporánea, mediante diseños caracterizados por sus conceptos, materiales y confección.

También sobresalen propuestas que utilizan la moda como expresión individual, incorporando materiales plásticos, textiles metálicos, plumas y accesorios de pasamanería. Estos elementos distinguen las creaciones de la diseñadora María Ponce, quien apuesta por siluetas originales y llamativas.

De esta manera, el encuentro ofrece un panorama de la diversidad creativa mexicana, desde el trabajo artesanal hasta las propuestas experimentales, y consolida un espacio para mostrar el talento de diseñadores y marcas nacionales ante nuevos públicos.