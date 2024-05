Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Le va bien a Fernando Bilbao Arrieta en el actual sexenio: hace negocios millonarios y tendrá boda de lujo en junio con hija de la ex Secretaria de Energía.

Llueve dinero

Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la candidata a la gubernatura de Veracruz y ex Secretaria de Energía, Rocío Nahle, resultó ganón durante la 4T, pues creó una red de empresas que ha obtenido ganancias millonarias de 2019 a la fecha.

De acuerdo con información fiscal, el joven es socio de tres empresas creadas este sexenio: Comercializadora Delta Dibal (material eléctrico), Servicios y Premezclados Forte (materiales de construcción) y Servicios y Petrolíferos del Norte (energéticos).

Entre 2019 y 2024, estas empresas con sede en Nuevo León y Coahuila se han asociado con un conglomerado de compañías, principalmente del ramo energético, y sus ingresos ascienden a decenas de millones de pesos.

Bilbao Arrieta se casará en junio con Tania Peña Nahle, hija de la candidata morenista que enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y compra de propiedades millonarias en México y el extranjero.

Los datos a los que REFORMA tuvo acceso, obtenidos a través del flujo de facturas, indican que Comercializadora Delta Dibal tiene otro accionista de nombre Aldo Díaz Pérez y su domicilio fiscal se encuentra en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Por ejemplo, obtuvo 26.8 millones de pesos de Plano Vertical Desarrollos entre 2019 y 2024; 7.1 millones de pesos de Finsa Ingeniería y Construcción entre 2023 y 2024, y 5.3 millones de «Urbanizaciones AGV» de 2022 a 20024.

En tanto, Servicios y Premezclados Forte tiene su domicilio fiscal en Santa Catarina, NL, y también figura como accionista Díaz Pérez, además de otra persona de nombre Alberto Pérez Galindo Garza.

Entre los clientes de esta empresa están Prefom, Electricidad y Construcción del Bosque y Crest Leather. Sus principales proveedores son Inmobiliaria Diamu, Proyectos y Servicios Ferzavi y Energy Refinados, entre otros. Ha participado en operaciones financieras por más de 200 millones de pesos.

Servicios y Petrolíferos del Norte tiene su domicilio fiscal en Ramos Arizpe, Coahuila, según registros públicos, y opera al menos una gasolinera en la carretera Monclova-Saltillo.

Una investigación de N+ (Televisa) señala que esta empresa recibió autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en tiempo récord para vender diesel y gasolina de Pemex.

No obstante, Nahle aseveró ayer que su yerno no tiene ningún permiso de importación o distribución de hidrocarburos.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, indicó la televisora, esta empresa fue creada en enero de 2022. En junio del mismo año solicitó el permiso para operar una gasolinera en Coahuila.

La CRE admitió su solicitud el 28 de octubre siguiente y le concedió el permiso unas semanas después, el 20 de diciembre de ese año.

Sólo una de los seis comisionados de la CRE, Norma Leticia Campos Aragón, votó en contra de la autorización por incumplimiento de requisitos y porque había un número importante de solicitudes previas que seguían esperando respuesta.

Según N+, con su red de empresas, Bilbao Arrieta pasó de reportar al SAT mil 300 pesos de ingresos en 2018, cuando obtuvo su cédula profesional, a más de 100 millones de pesos en 2024.

Y obsequios de boda

Tania Peña Nahle, hija de Rocío Nahle, tendrá una boda de lujo con Fernando Bilbao Arrieta el 22 de junio en la Hacienda Cielo Tisú de Veracruz, un exclusivo lugar de eventos con vistas al mar.

Abrieron una mesa de regalos en una tienda departamental. Hasta ayer quedaban 51 artículos, entre ellos un horno eléctrico de 50 mil 799 pesos y una pantalla de 71 pulgadas de 61 mil 427 pesos.