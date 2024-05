Un aparatoso accidente automovilístico se registró el sábado por la tarde en el municipio de Pabellón de Arteaga, en el que se vieron involucrados un taxi y una camioneta Combi de transporte público foráneo.

El saldo fue de cuatro personas heridas, una de las cuales requirió ser hospitalizada, además de cuantiosos daños materiales.

Fue personal de Protección Civil Municipal de Pabellón de Arteaga quien tomó conocimiento de este percance, el cual se registró en la carretera estatal No, 19 y casi entronque con la carretera federal No. 71.

Al lugar del accidente acudieron además policías preventivos de Pabellón de Arteaga y policías estatales, además de la ambulancia ECO-432 del ISSEA.

Quien fue señalado como presunto responsable del accidente fue el chofer de la camioneta Combi de transporte de pasajeros foráneos de Aguascalientes, marca Toyota Hiace, color blanco con franja café, de la ruta Pabellón de Arteaga.

Esta persona identificada como Fabián, de 47 años, con domicilio en el poblado de Caldera, Tepezalá, se desplazaba a exceso de velocidad y sin precaución por la carretera estatal No. 19, cuando antes de llegar al entronque con la carretera federal No. 71, se impactó por alcance contra la parte posterior de un taxi marca Nissan Tiida, color blanco con verde y con número económico 4282.

Debido al violento impacto, el vehículo de alquiler salió proyectado fuera de la cinta asfáltica y chocó contra un árbol.

Debido a ello resultaron heridos el taxista que fue identificado como Juan Daniel, de 29 años; así como una mujer que viajaba como pasajero en el asiento trasero, identificada como Sanjuana Janeth, de 28 años, con domicilio en el poblado Emiliano Zapata, Pabellón de Arteaga y quien requirió ser trasladada a recibir atención médica especializada al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.

Asimismo, resultó lesionada una pasajera de la camioneta Combi, de nombre María del Rosario, de 57 años, aunque no requirió ser trasladada a algún nosocomio.