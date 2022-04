Una persona del sexo masculino se quitó la vida por causas desconocidas, en el interior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Anita.

Los lamentables hechos tuvieron lugar a las 17:40 horas, cuando en los servicios de emergencias se recibió un reporte, donde se informaba que en un domicilio ubicado en la calle Albéniz, habían encontrado a un joven colgado del cuello, en lo que aparentemente se trataba de un suicidio.

Por tal motivo, se trasladaron hasta ese sitio los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, además de los paramédicos.

Fue en una de las recámaras ubicadas en la planta alta, donde encontraron inconsciente a un joven de nombre Héctor Eduardo, de 25 años de edad. Al momento en que los técnicos en urgencias médicas procedieron a brindarle los primeros auxilios, confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

Cabe destacar que en el lugar de los hechos se encontraba el señor Juan, de 65 años de edad, quien identificó al ahora occiso como su hijo.

Hizo mención que minutos antes arribó al domicilio y no vio a su vástago por lo que comenzó a buscarlo, siendo que al acudir a la planta alta, lo encontró en uno de los cuartos suspendido del cuello. Aunque de inmediato lo descolgó y recostó sobre la cama, al tratar de auxiliarlo se dio cuenta que no reaccionaba, por lo que llamó a los servicios de emergencias.

Tras confirmarse el deceso del joven, se presentaron más tarde al lugar del suicidio, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

¡Participa con tu opinión!