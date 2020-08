El presidente estatal de la Asociación de las Instituciones Educativas Particulares, Héctor Sánchez, manifestó una severa preocupación para este ciclo escolar 2020-2021; año tras año, la movilidad entre los colegios particulares o hacia las escuelas públicas llega a ser hasta del 5%, sin embargo las inscripciones se ubican a un 50%, y la autoridad educativa reporta una inserción del 1% hacia la educación pública.

Luego, advirtió que aquellos papás que piensan hacer home schooling durante el tiempo a distancia y posteriormente inscribir a sus hijos casi a mitad del ciclo escolar, sencillamente no se podrá, por lo que deben elegir una opción desde ahora si quieren que se les avalen los estudios.

De inmediato solicitó la intervención de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado (Sedec) para que se autorice una partida presupuestal para apoyar a los colegios particulares en condiciones extremas y en riesgo de cerrar; hasta el momento calculó que menos del 10% de ellas pueden desaparecer al no contar con la matrícula.

Luego, invitó a los padres de familia a no tener temor de iniciar el nuevo año escolar de sus hijos, ya que las 572 escuelas particulares se encuentran listas con la tecnología y la capacitación para arrancar en línea, si bien dejó en claro que los procesos de aprendizaje son diferentes a cuando ocurre de manera presencial, pero sí funciona.

Héctor Sánchez detalló que las escuelas particulares ofrecen becas y aunque la ley obliga un 10% de la matrícula, en la realidad ese porcentaje se supera en todas las instituciones educativas que operan en Aguascalientes.

En rueda de prensa virtual, Héctor Sánchez mencionó que en la reunión con el director del Instituto de Educación, Raúl Silva, se le solicitó la activación de las áreas deportivas en las escuelas, quien detalló que no podrá ser si se relacionan en las disciplinas de conjunto.

Asimismo, el IEA ofrece toda la capacitación en el uso de tecnologías educativas para desarrollarse adecuadamente a partir del 24 de agosto en las clases virtuales. Entre la educación básica, media superior y superior en el sector privado se contabilizan más de 66 mil estudiantes en el estado de Aguascalientes.

