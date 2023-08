La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Martha Verónica Velásquez Castro, dio a conocer los planes y estrategias que se implementarán para supervisar y regular las prácticas en escuelas particulares de la entidad.

La funcionaria detalló que se llevará a cabo una brigada de verificación que se encargará de inspeccionar diversos aspectos de las instituciones educativas, incluyendo inscripciones, cuotas y otros cargos relacionados.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar que no se estén imponiendo cargos adicionales de manera injustificada y que no se esté forzando a los estudiantes a comprar uniformes exclusivamente de una sola empresa.

Enfatizó que se aplicará un enfoque riguroso para asegurar el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes. Para evitar prácticas abusivas y violaciones a los derechos de los consumidores en el ámbito educativo.

En respuesta a una pregunta sobre los principales reclamos relacionados con las escuelas particulares, la delegada señaló que hasta el momento no han recibido un número significativo de quejas o denuncias. Sin embargo, mencionó que uno de los posibles problemas a abordar podría ser el cobro por el uso de comisiones en transacciones con tarjeta al momento de pagar las colegiaturas.

Con estas medidas de supervisión y regulación, la Profeco busca fortalecer la confianza de los padres y tutores en el sistema educativo privado, asegurando que las prácticas financieras y administrativas se ajusten a las normativas vigentes y promoviendo la transparencia en el cobro de cuotas e inscripciones.