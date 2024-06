El Colegio Valle de Filadelfia, una destacada institución educativa de Aguascalientes, ha sido incluido en la lista de las 10 escuelas preseleccionadas para el World’s Best School Prize for Innovation 2024. Este reconocimiento forma parte de los prestigiosos World’s Best School Prizes, que premian a las mejores escuelas del mundo en diversas categorías, resaltando su innovación, impacto social y excelencia educativa.

World’s Best School Prizes

Los World’s Best School Prizes fueron establecidos por T4 Education en colaboración con Accenture, American Express y la Fundación Lemann. Los premios están diseñados para destacar las mejores prácticas y logros de las escuelas alrededor del mundo, especialmente en un contexto post-pandemia. Este año, los ganadores compartirán un premio total de 50,000 dólares.

Innovador «Método Filadelfia»

El Colegio Valle de Filadelfia es reconocido por su innovador «Método Filadelfia», un enfoque educativo que ha transformado la manera de enseñar en la región. Este método se enfoca en la lectura temprana, empleando pedagogías dinámicas y un diseño curricular ambicioso que enfatiza la comprensión y el vocabulario, evitando la memorización mecánica. Este enfoque garantiza que los estudiantes se conviertan en lectores fluidos desde una edad temprana, lo cual se refleja en su desempeño académico superior.

En pruebas nacionales, el 31% de los estudiantes del colegio obtienen calificaciones sobresalientes en Matemáticas y el 25% en Lectura, comparado con los promedios nacionales del 11% y 6%, respectivamente. Este éxito académico es un claro indicio de la efectividad del «Método Filadelfia».

Compromiso Comunitario y Desarrollo Integral

El Colegio Valle de Filadelfia se caracteriza por su compromiso con la comunidad y su esfuerzo por mitigar las disparidades educativas. La institución implementa un programa de aula invertida y trabaja estrechamente con familias vulnerables, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. Además, promueve el desarrollo integral de los estudiantes a través de actividades extracurriculares que incluyen triatlones, conciertos de violín y programas de artes, música e idiomas.

Expansión y Reconocimientos

Desde su fundación en 2004, el Colegio Valle de Filadelfia ha expandido su modelo educativo a otras ciudades de México y Latinoamérica, alcanzando actualmente a casi 1,000 estudiantes. Esta expansión demuestra la eficacia del método educativo y su impacto positivo en la educación de la región.

La fundadora del colegio, Elisa Guerra, y la directora, Sonia Barquín, han recibido reconocimiento internacional por sus contribuciones a la educación. Entre estos reconocimientos destaca el título de “Mejor Educador de América Latina” otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, la colaboración de la escuela con instituciones de renombre, como el Tecnológico de Monterrey, y editoriales educativas como Pearson, ha resultado en la creación de libros de texto que apoyan métodos de enseñanza innovadores.

Próximos Pasos

En septiembre de 2024 se anunciarán las tres escuelas finalistas de cada una de las cinco categorías del World’s Best School Prizes, seguidas por el anuncio de las ganadoras en octubre. Un jurado compuesto por líderes globales en educación, ONGs, sector privado y otros sectores relevantes evaluará a las escuelas en base a criterios rigurosos.