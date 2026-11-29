Melissa Linares Garza

Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Entre intensas jornadas o traslados a la Fiscalía, integrantes de colectivos de personas buscadoras lo han perdido casi todo.

Cada domingo, Roxana y sus compañeros del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros, se encuentran escarbando en terrenos baldíos y casas deshabitadas donde les denuncian que probablemente hay cuerpos enterrados clandestinamente.

Ese es el día que acuden a realizar labores que, en palabras de la líder del grupo, deberían estar haciendo las autoridades, ya que entre semana dedican su tiempo al trabajo, si es que lo tienen, o a visitar la Fiscalía para consultar avances en el caso de sus desaparecidos.

En algunos casos, la economía del hogar entró en grave crisis ante la pérdida del empleo por acudir a presentar su denuncia o salir a buscar.

Roxana, quien busca a su hijo desaparecido hace 9 años en la zona de Valle Real en Zapopan, explicó que algunas madres terminan vendiendo ropa, comida u otros productos para mantener un ingreso.

En ese contexto, algunas instancias gubernamentales en el Estado destinan recursos para ayudar a personas con situaciones difíciles como lo son las desapariciones.

El DIF Jalisco reportó a través de Transparencia 3 mil 137 personas beneficiarias de Acompañar la Ausencia en lo que va de 2026. De ellas, mil 855 recibieron apoyos económicos directos: mil 444 mujeres y 411 hombres.

El desglose incluye 598 personas con apoyos por manutención y mil 257 para mitigar afectaciones de la búsqueda. Son personas, no familias; la dependencia informó que no genera el número de hogares beneficiados.

Los lineamientos de 2026 contemplan 3 mil pesos bimestrales tanto para manutención de hijos menores de 18 años de personas desaparecidas como para mitigar afectaciones económicas de la desaparición, sujetos a requisitos y disponibilidad presupuestal.

El presupuesto aprobado para el programa fue de 30 millones de pesos y el modificado ascendió a 43 millones 599 mil 800.

El DIF indicó que la comprobación del ejercicio total de 2026 se registra al final del año.

Sin embargo, se desconoce cuántas solicitudes fueron recibidas, aprobadas, rechazadas o pendientes porque el DIF no genera ese dato, según precisó.

Tampoco cuenta con estadísticas sobre el tiempo entre la solicitud, su resolución y el primer pago.

Asimismo, indicó que no tiene convenios de vinculación laboral, capacitación o actividades productivas.

Algo de ayuda

En lo que va del año, DIF Jalisco ha brindado los siguientes apoyos:

3 mil 137

personas beneficiarias de Acompañar la Ausencia.

Mil 855

de esas personas recibieron apoyos económicos.

Mil 257

obtiene ayuda para mitigar las afectaciones de la búsqueda.